DATÜB'ten sürgünün tanığı engelli vatandaşa elektrikli sandalye desteği - Son Dakika

DATÜB'ten sürgünün tanığı engelli vatandaşa elektrikli sandalye desteği

10.12.2020 16:44
DATÜB'ten sürgünün tanığı engelli vatandaşa elektrikli sandalye desteği, System.String[]

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov İstanbul'da yaşayan 81 yaşındaki Ahıska Sürgünü canlı tanığı Ahıskalı Raşid Ahmedov'un talep ettiği elektrikli tekerlekli sandalye talebi yerine getirdi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov İstanbul'da yaşayan 81 yaşındaki Ahıska Sürgünü canlı tanığı Ahıskalı Raşid Ahmedov'un talep ettiği elektrikli tekerlekli sandalye talebi yerine getirdi.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Ahmedov'a tekerlekli sandalyesini teslim ederek, "İstanbul'da yaşayan, Ahıska Sürgünü tanığını ziyaret edip, elektrikli sandalyeyi DATÜB Genel Başkanımızın talimatıyla aldık ve ihtiyaç sahibi büyüğümüze teslim ettik. Raşid dedemize sağlık dileklerimizi ilettik ve sağlığı için bir doktor bularak tedavi için kendisine bundan sonraki süreçte de yardımcı olacağız. Genel Başkanımıza ve bizlere dua eden dedemiz, teşekkür etti." diye konuştu.

Raşid Ahmedov'un kızı Rufina Ahmedov'a da babasının şeker hastalığının nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.

Kassanov tarafından sandalye taleplerinin hızlıca yerine getirildiğini ifade Rufina Ahmedov, "Babam, rahatsızlığından dolayı maalesef dışarı çıkamıyordu. Sayenizde artık dışarı çıkabilecek. Değerli Genel Başkanımız Ziyatdin bey'e ve bu çalışmaları oldukça başarılı bir şekilde yürüten Fuat bey'e teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki DATÜB gibi böyle bir birlik var. O kadar minnettarız ki sizlere, bize hemen yardım elinizi uzattınız. İşte gerçek, işte yardım! İşiniz daima rahat ve başarılı ve kolay olsun. Yaşasın DATÜB! Ziyatdin beyin kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi. - İSTANBUL

DATÜB'ten sürgünün tanığı engelli vatandaşa elektrikli sandalye desteği

Ahıska Türkleri, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DATÜB'ten sürgünün tanığı engelli vatandaşa elektrikli sandalye desteği - Son Dakika


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