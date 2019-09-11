Son Dakika Haberleri: DATÜB Yönetim Kurulu Toplantısı Bişkek'te Yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

DATÜB Yönetim Kurulu Toplantısı Bişkek'te Yapıldı

57 dakika önce

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Yönetim Kurulu Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, başkanlığında Kırgızistan'da toplandı.

DATÜB Yönetim Kurulu Toplantısı Bişkek'te Yapıldı, System.String[]

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Yönetim Kurulu Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, başkanlığında Kırgızistan'da toplandı.


DATÜB'ün Bişkek toplantısına teşkilattan geniş katılım sağlandı. DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, DATÜB Başkan yardımcısı ve Kazakistan temsilcisi Sadyr Eibov, DATÜB Başkan Yardımcısı ve Gürcistan temsilcisi İsmail Ahmedov, Azerbaycan temsilcisi Memmed Şamilov, Ukrayna temsilcisi Marat Rasulov, Kırgızistan temsilcisi Atamşa Dursunov, Türkiye temsilcisi Abbas Hamza, Rusya Temsilcisi Mizam Badalov, Genel Sekreter Fuat Uçar, DATÜB Gençlik Kolları Başkanı ve YK üyesi İsmihan Kassanov ve ABD temsilcisi Aydın Mamedov'un hazır bulunduğu DATÜB Yönetim Kurulu toplantısı Bişkek'te yapıldı.


DATÜB Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde Ahıska'ya dönüş konusunda yapılan güncel çalışmalar ve gelinen son durum değerlendirildi. DATÜB'ün Türkiye temsilcilik çalışmaları, İstisnai Vatandaşlık ile Uzun Dönem İkamet izinlerinin verilmesi sürecinde gelinen son durum, İskanlı göç ile Ukrayna'daki savaş bölgelerinden çıkarılarak Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ve Bitlis'in Ahlat ilçelerine yerleştirilen Ahıskalılara yönelik yapılan çalışmalar da geniş bir şekilde değerlendirildi.


Ahıskalı Türklerin yaşadıkları ülkelerde DATÜB temsilcilikleri tarafından yapılan faaliyetleri ve çalışma raporları, Gürcistan'ın değişik şehirlerinde Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) tarafından 'Yerinden Burslandırma' projesi kapsamında okuyan öğrencilerin 2019-2020 eğitim yılı için proje yapılması için yetkilendirme gibi maddeler değerlendirildiği toplantıda, ABD Temsilciliği ile ilgili değerlendirmelerde yapıldı. - İSTANBUL

Kırgızistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Nalan Toprak oldu
Türkiye, Moldova'yı 4-0 yendi! İşte grupta puan durumu ve kalan maçlar Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor TESK Başkanı Palandöken'den İddia çıkışı: Bayilerimizin kar oranları eski haline gelmeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 11:59:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DATÜB Yönetim Kurulu Toplantısı Bişkek'te Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]