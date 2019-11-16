Son Dakika Haberleri: DATÜP Ahıska Türklerinin Sürgün Edilişini andı
Son Dakika Güncel DATÜP Ahıska Türklerinin Sürgün Edilişini andı - Son Dakika

DATÜP Ahıska Türklerinin Sürgün Edilişini andı

6 saat önce

Dünya Ahıska Türkler Birliği(DATÜB) Kayseri Şubesi, 14 Kasım 1944 tarihinde sürgün edilen Ahıska Türklerini andı.

DATÜP Ahıska Türklerinin Sürgün Edilişini andı, System.String[]

Dünya Ahıska Türkler Birliği(DATÜB) Kayseri Şubesi, 14 Kasım 1944 tarihinde sürgün edilen Ahıska Türklerini andı.


Kur'an tilaveti ile başlayan anma törenine eski Kayseri Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmet Taymuş, DATÜP Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker ve DATÜP üyeleri katıldı. 14 Kasım sürgünü ile konuşan DATÜP Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker, "Çok özel bir günde bugün Kayseri de birlikteyiz. 14 Kasım 1944 yılında günahsız, masum bir halkın sürgün edilişi ve 75. Yıl münasebeti nedeniyle Kayseri deyiz. Her sene Dünya Ahıska Türkler Birliği olarak bu anmaları gerçekleştiriyoruz. Her şekilde, her ülkede, üniversitelerde gerek bu tür kurumlarda gerçekleştiriyoruz. 75. Yıl özelinde, 14 Kasımda Tiflis de, 15 Kasımda Ahıska da ve Kasım sonunda Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile bir anma programı gerçekleşecek. Bu 75. Yıla özel olacak program. Buda Ahıskalıların Devlet erkanı tarafından ne kadar hassasiyet ile baktığının göstergesidir. Ben 1944 yılında ebediyete uğurladığımız tüm büyüklerime Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 16 Kasım 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Emlak, ilan, reklam ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksiti için son gün 29 Kasım Antalya'ya ara tatilde 50 bin turist geldi! Sahillere akın var Okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş, otel odasında ölü bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 23:04:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DATÜP Ahıska Türklerinin Sürgün Edilişini andı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]