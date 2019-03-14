Daü Tenis Takımı Süper Lig'te
48 dakika önce
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü'ne bağlı DAÜ Tenis Takımı, Türkiye Cumhuriyeti Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Tenis 1. Lig A Grubu'nda şampiyonluğu elde etti.
Doğu Akdeniz Üniversitesi
(DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü'ne bağlı DAÜ Tenis
Takımı, Türkiye Cumhuriyeti
Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Tenis 1. Lig A Grubu'nda şampiyonluğu elde etti. Yıldız Teknik Üniversitesi
, Kocaeli Üniversitesi
ve İstanbul Teknik Üniversitesi
'ni 3-0'lık skorlarla geçen takım, A Grubu'nu birinci sırada tamamladı. DAÜ Tenis Takımı, bu galibiyetlerin ardından diğer grup birincisi Yaşar Üniversitesi
'ni de Şevki Öksüzoğlları ve Rasim Ülker ile teklerde, İsmet Baykur ve Mustafa Zorba ile ise çiftlerde 3-0 yenerek şampiyon oldu ve Süper Lig'e yükseldi. DAÜ Tenis Takımı bu başarısının ardından antrenörleri Aydın
Kayol ve Kafile Başkanları Cüneyt Doğan ile birlikte adaya dönüş yaptı. - Gazimağusa
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:12 Kaynak: DHA
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