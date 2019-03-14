Son Dakika Haberleri: Daü Tenis Takımı Süper Lig'te

Daü Tenis Takımı Süper Lig'te

48 dakika önce

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü'ne bağlı DAÜ Tenis Takımı, Türkiye Cumhuriyeti Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Tenis 1. Lig A Grubu'nda şampiyonluğu elde etti.

Daü Tenis Takımı Süper Lig'te, System.String[]
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü'ne bağlı DAÜ Tenis Takımı, Türkiye Cumhuriyeti Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Tenis 1. Lig A Grubu'nda şampiyonluğu elde etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ni 3-0'lık skorlarla geçen takım,  A Grubu'nu birinci sırada tamamladı. DAÜ Tenis Takımı, bu galibiyetlerin ardından diğer grup birincisi Yaşar Üniversitesi'ni de Şevki Öksüzoğlları ve Rasim Ülker ile teklerde, İsmet Baykur ve Mustafa Zorba ile ise çiftlerde 3-0 yenerek şampiyon oldu ve Süper Lig'e yükseldi. DAÜ Tenis Takımı bu başarısının ardından antrenörleri Aydın Kayol ve Kafile Başkanları Cüneyt Doğan ile birlikte adaya dönüş yaptı. - Gazimağusa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:12 Kaynak: DHA

Türkiye, Akdeniz Üniversitesi, Tenis, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Soylu'dan Dikkat Çeken Uyarı: 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da Başka Olaylar Başlar Fikret Orman'dan Süper Lig Maçları İçin 10 Milyon Dolarlık Anlaşma

Maaşlar Artacak, Ek Ödeme Yükselecek! Emekliye 8 Büyük Fırsat Rüzgar Türbinlerinin Bakım ve Onarımını Yapan İşçiler Metrelerce Yükseklikte Cambazları Aratmıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 14:00:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Daü Tenis Takımı Süper Lig'te
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]