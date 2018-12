Daü Uluslararası Basketbol Turnuvası Sona Erdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Cup of Nation Basketball turnuvası final karşılaşmalarının ardından sona erdi. Organizasyonda kadınlarda Türkiye , erkeklerde ise Nijerya şampiyon oldu.Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ) bu yıl 8'incisini düzenlediği Cup of Nation Basketball turnuvası 17 Aralık Pazartesi günü oynanan final müsabakaları ile son buldu. 500'ün üzerinde aktif öğrencinin ülkelerini temsil ederek mücadele verdiği organizasyonda 11 erkek ve 6 kadın ülke takımı arasından şampiyonlar belirlendi. Final müsabakalarında kadınlarda Türkiye ile İran arasında oynanan maçı 23 – 5 kazanan Türkiye şampiyonluğa ulaşırken, erkeklerde Türkiye ile Nijerya arasında oynanan maçı 20 – 17 kazanan Nijerya şampiyon olarak tamamladı.Üçüncülük-dördüncülük müsabakalarında ise kadınlarda Rusya Filistin 'i 7 - 2 yenerek üçüncü olurken, erkeklerde Lübnan Ürdün 'ü 42 – 14 mağlup ederek üçüncülüğe ulaştı.ÖDÜL TÖRENİ YAPILDIMaçların ardından gerçekleştirilen ödül töreni ile dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edildi. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, kazanan ve mücadele eden takımları tebrik ederek, DAÜ'nün en büyük etkinliklerinden biri olan Cup of Nation'un her geçen yıl daha da büyüyerek farklı kültürlerden öğrencileri bir araya getirdiğini vurguladı. Turnuvada şampiyon olan takımlara kupa ve madalyaları DAÜ Akademik İşler'den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Koordinatörü Doç. Dr. Derviş Subaşı , Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu ve Spor İşleri Personeli tarafından takdim edildi.Törende ayrıca; En Centilmen Kadın Takımı İran, En Centilmen Erkek Takımı Ürdün, En Skorer Kadın Oyuncu Melisa Şendur (Türkiye), En Skorer Erkek Oyuncu Ateş (Ürdün), Serbest Atış Kadın Şampiyonu Merve Badem (Türkiye), Smaç Erkek Şampiyonu Ajay (Nijerya), Üç Sayı Erkek Şampiyonu Mert (Ürdün), En Değerli Kadın Oyuncu Melisa Şendur (Türkiye), En Değerli Erkek Oyuncu Akınjide (Nijerya), En Cesur Erkek Oyuncu Youssef Ibrahim (Filistin) ve En İyi Topluluk Ödülü Nijerya'ya verildi. - Gazimağusa