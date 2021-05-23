Daum, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyasladı: Emre'nin pro lisansı yok, yorum yapmam - Son Dakika

Daum, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyasladı: Emre'nin pro lisansı yok, yorum yapmam

23.05.2021 12:23

Önceki yıllarda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin başında şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam Christoph Daum, Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu'nun teknik adamlık performanslarını değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam, sezonu çift kupayla tamamlayan Sergen Yalçın hakkında, "Harika bir iş çıkardı" derken; Emre Belözoğlu için de, "Pro lisansı yok, yorum yapmam" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan Alman teknik adam Christoph Daum, iki takımın başında bulunan genç teknik adamları değerlendirdi.

Beşiktaş'ta çifte şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın'ın performansını "Harika" olarak nitelendiren ve onunla gurur duyduğunu vurgulayan Daum, Emre Belözoğlu konusunda ise "Pro lisansı olmadığı için değerlendirme yapmam doğru olmaz" mesajı verdi.

İşte Daum'un o sözleri:

"YETERLİLİĞİ HAKKINDA YORUM YAPILMAZ"

"Sergen Yalçın, zor bir mali dönemde harika bir iş çıkardı. Küçük bir yatırımla harika bir takım oluşturdu. Oyunculuk dönemindeki yeteneklerini, bir baş antrenör olarak da kanıtladı. Sergen'le geçmişte çalışan biri olarak kendisine en büyük saygı ve tebriklerimi iletiyor, onunla gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Emre Belözoğlu'nun performansı konusunda ise yorum yapmayacağım. Bildiğim kadarıyla Emre'nin Pro-Lisansı bile yok ve bu nedenle koçluk yeterliliği hakkında yorum yapamıyoruz."

Daum, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyasladı: Emre'nin pro lisansı yok, yorum yapmam

Emre Belözoğlu, Sergen Yalçın, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Daum, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyasladı: Emre'nin pro lisansı yok, yorum yapmam - Son Dakika Spor


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