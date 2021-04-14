Daunte Wright: ABD'de siyah genci vuran polisin ve emniyet müdürünün istifası protestoları dindirmedi

ABD'nin Minnesota eyaletinde Brooklyn Center kentinde Daunte Wright adlı 20 yaşındaki siyah gencin polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor.

Wright'ı vuran polis Kim Potter ve Brooklyn Center Emniyet Müdürü Tim Gannon'ın Salı günkü olay sonrası istifa etmesi de protestoları dindirmedi.

Dün gece protestocuların bir polis merkezine şişe fırlatmasının ardından kolluk kuvvetleri göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermiyle karşılık verdi.

Yetkililer 60'tan fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Emniyet yetkilileri Wright'ın yanlışlıkla vurulduğunu, polis Potter'ın elektroşok tabancasını kullanmak isterken yanlışlıkla silahını çekip ateş ettiğini söylemişti.

Yetkililer Wright'ın, plakasının tarihinin dolduğu gerekçesiyle durdurulduğunu söylese de ailesi siyah olduğu için hedef alındığını savunuyor.

Polis Kim Potter'ın vücut kamerasında Potter'ın "taser" (elektroşok) diye bağırdıktan sonra silahını çekip ateş ettiği ve çektiği silahın elektroşok tabancası olmadığını anladıktan sonra da şaşırdığı görülüyor.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde de geçen yıl da George Floyd adlı bir siyah, polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmüş ve bu olay ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

Minneapolis, Wright öldürülmeden önce de, görevdne alınan Chauvin'in yargılandığı dava nedeniyle gergindi.

Brooklyn Center'daki protestocular için zafer

BBC Muhabiri Tara McKelvey olay yerinden bildiriyor

Minneapolis'te yaşayan ve gıda dağıtımı yapan bir dernekte çalışan Amber Young, Daunte Wright'ı öldüren polisin istifa etmesinin ardından iki şey hissettiğini söylüyor.

İstifa kararıyla mutluluk duyan Young, bunun daha erken olması gerektiğini savunuyor.

Brooklyn Center Emniyet Müdürlüğü önünde bekleyen Young, "İstifa edene kadar kovulmalıydı" diyor ve ekliyor:

"Polis şefinin de gitmesine sevindim. Halkı umursamayan biriydi."

Young, Salı günü yağmur ve doluya rağmen karakol önünden ayrılmayan az sayıdaki kişiden biriydi.

Karakolun etrafındaki polis sayısı da önceki günlere kıyasla azaldı.

Birkaç saat sonra Young da karakoldan ayrıldı fakat akşam geri geleceğini söyledi.

Polise karşı öfkesini göstermek için sokaklara çıkan pek çok kişi gibi o da mesajının duyulmasını istiyor.

Onlar için ölümden sorumlu polis ve şefinin gitmesi önemli birer adım.

Fakat Young ve çoğu protestocu emniyet teşkilatında daha fazla değişiklik yapılması gerektiğini söylüyor.

Öte yandan, Brooklyn Center'da protestolar sürerken, Oregon eyaletindeki Portland kentinde de yaklaşık 100 protestocu polis emnmiyet müdürlüğü önünde toplandı.

Yaklaşık bir saat sonra binadan alevler yükseldi. Polis yetkilileri protestoyu "isyan" olarak niteledi.

Portland'da geçen yıl da George Floyd'un öldürülmesinin ardından büyük protestolar düzenlenmişti.