Dava Açma Sözünden Sakın Geri Adım Atmasın"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mansur Yavaş'ın açıklamalarına ilişkin, "Bu konuların mahkeme de görüşülmesi, kamuoyunun önünde daha açık ve net bir şekilde konuşulması için dava açma sözünden sakın geri adım atmasın.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mansur Yavaş'ın açıklamalarına ilişkin, "Bu konuların mahkeme de görüşülmesi, kamuoyunun önünde daha açık ve net bir şekilde konuşulması için dava açma sözünden sakın geri adım atmasın. Bu davayı heyecanla beklediğimizi ifade etmek isterim." dedi.



Çelik, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin 1994'ten bu yana kamu görevi yürüttüğünü, belediye başkanlığı, milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde de mal beyanında bulunduğu belirten Çelik, "Bütün bu sıralar içerisinde müteaddit defalarda mal beyanında bulunmuştur. Daha sonra biliyorsunuz bunlar Meclis'te de vardı, bugün de sabahleyin söyledi. Kendisi de bunu kendi adresine de, Mansur Yavaş'ın adresine de aynı şekilde gösterecek, yani sakınılan, çekinilen bir durum yoktur." diye konuştu.



"Bu konuları bıraksınlar, meselenin esasına odaklansınlar." ifadesini kullanan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Biz şu vatandaştan, bu vatandaştan, şu kriminal olup olmadığı iddia edilen şahıstan bahsetmiyoruz. Biz, Mansur Yavaş'la ilgili iddialara cevap verilmesinden bahsediyoruz. Temiz siyaset açısından, Ankaralı seçmene duyulan saygı açısından ve Ankaralı seçmenin önüne siyasi partilerin temiz aday çıkarma yükümlülüğü açısından izah edilmesi gereken ve son derece mahkeme kararlarıyla tespit edilmiş vahim durumlar vardır ve bu ortadadır. Kendisi ayrıca bunu bir rekabet ilişkisi içerisinde izah etmeye çalışıyor. Burada temel bir bilgi hatası yapıyor. Kendisiyle ilgili bu haberlerin çıktığı zamanlarda ne Sayın Mehmet Özhaseki'nin adaylığı ilan edilmişti ne de kendisinin adaylığı ilan edilmişti. Dolayısıyla bunu bir rekabet ilişkisine bağlaması baştan aşağı mantık dışı bir durumdur, tamamen bir manipülasyondur.



O zaman Yavaş'ın adaylığına karşı çıkma konusunda CHP içerisinde bir tartışma yürütüldüğü basına yansımıştı. Nitekim basına yansıdığı kadarıyla, 12 CHP Parti Meclisi üyesi Mansur Yavaş'ın adaylına karşı çıkmıştı. Dolayısıyla Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili spekülasyonların ortaya çıkma sürecinin bu adaylık süreciyle bağlantılı olduğu görülmektedir. Kamuoyuna bilerek, kasten ve çarpıtarak maalesef yanlış beyanda bulunmaktadır, yalan bilgi vermektedir. Bu haberlerin çıktığı zaman ne Sayın Özhaseki aday ne Mansur Yavaş'ın bir adaylığı söz konusu. Herhangi bir rekabet ilişki neticesinde bu haberler çıkmış değil."



Mansur Yavaş'ın kendilerine "Adil yargılamayı etkileme suçu" işlediklerini iddia ettiğini belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu tamamen mantık dışı bir şey. 2016 yılında sonuçlanmış bir davanın kesinleşmiş bir davayı 2018 yılında biz nasıl etkileyebiliriz? Biz 2016 yılında alınmış bir mahkeme kararından bahsediyoruz. Onu 2018 yılından geriye doğru herhangi bir şekilde etkilememiz nasıl söz konusu olacak? Bu mantık dışı iddialarından bir tanesi daha. Ayrınca eğer illa adil yargılamayı etkileme diye bir karardan bahsedilecekse kendisinin orada birtakım iddialarla ilgili ortaya koyduğu tutumlar, birtakım spekülasyonlarla ilgili tutumlar, ayrıca eskiden işlerini takip ettiği ve eskiden dostluğu olan, bugünse kriminal dediği şahısla ilgili yargı süreçlerine dönük açıklamaları esas adil yargılamayı etkileme sürecidir."



"Heyecanla bekliyoruz"



Çelik, Mansur Yavaş'ın basın yayın organlarına ve kendilerine dava açacakları açıklamasına ilişkin, "Dava açmaktan bahsettiği herkes, eminim dava açmasını heyecanla bekliyordur, heyecanla bekliyoruz. Bu konuların mahkemede de görüşülmesi, kamuoyunun önünde daha açık ve net bir şekilde konuşulması için bu dava açma sözünden sakın geri adım atmasın. Basın yayın organlarına dava açacağım diyor, bizlere dava açacağını söylüyor. Bu davayı heyecanla beklediğimizi ifade etmek isterim. Çünkü okuduklarımız şu ana kadar bildiklerimizin çok daha ötesinde bir hikaye ile karşı karşıya olduğumuzu ve vatandaşımızın bu hikayenin bütün detaylarını bilmesi gerektiğini, Ankara'nın önüne nasıl bir aday çıkarıldığını ve bunu CHP'nin nasıl yaptığını daha iyi anlaması gerektiğini göstermektedir. Bu dava sürecini, dava açmaktan bahsettiği herkesin heyecanla beklediğinden hiçbir kuşkumuz yoktur." değerlendirmesinde bulundu.



Mansur Yavaş'ın kendisiyle ilgili iddialarda bahsi geçen kişiyle 4 yıl önce tanıştığını belirten Çelik, şunları söyledi:



"Kriminal olduğunu iddia etiği bu kişiyle yıllardır süren bu dostluğun sebebi, bu yakınlığın, bu bağlantının sebebi nedir? Bu kişiyle girilen iş ilişkisinin sebebi nedir?. Bugün mahkum ettiği birtakım iddialar yayıyor oraya, birtakım yüz kızartıcı suçlardan bahsediyor. Tabii söylüyorum, bunların hepsine mahkemeler karar verecektir. Bu bizi ilgilendiren bu husus değildir ama bu iddiaları dile getiren kişi başkalarını suçlayacağı yerde kamuoyunu şu açıklamayı yapmalıdır. Bu kişiyle yıllardır nasıl bir dostluğunuz var? Ne sebeple ihtilafa düştünüz? Bugün kriminal dediğiniz bu kişiyle yıllara dayanan bağlantınızın mahiyeti ve içeriği nedir? Hangi temellere dayanmaktadır? Niçin böyle bir bağlantı bu ihtilaf ortaya çıkana kadar sürmüştür?"



"CHP adayının sahte senetle icra takibi yaptığı açıktır"



Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün katıldığı bir televizyon programındaki konuşmalarına değinerek, şunları kaydetti:



"Aynı şeyi o da yapıyor, iddianın esasına ilişkin bir şey söylemiyor. CHP Genel Başkanı, hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları olan, sahte senetle icra takibi yaptığı konusunda kesinleşmiş mahkeme kararları olan bir kişiyi Ankaralının önüne aday olarak çıkarma durumundan dolayı sorumluluğu ilk önde olan kişidir. Bu meselelere iyi cevap vermesi gerekir. Fakat yine dersine çalışmamış, Yargıtayda kesinleşmiş bir karar olmasına rağmen konunun başka yerlerinde dolaşıyor ve Ankara'ya, Türkiye'nin gözbebeğine aday gösterdiği şahsın kendisinin bahsettiği bu kriminal kişinin, bu Mansur Yavaş'ın arkadaşı olduğunu, onunla bağlantılı bir kişi olduğunu sürekli olarak görmezden gelerek bu iddiayı ortaya koyuyor.



Diyor ki, bu iddialar mahkeme kararlarını görmezden geliyor Kılıçdaroğlu. Bu iddialar diyor, kriminal bir kişi tarafından dile getiriliyor diyor. Birincisi, burada mahkeme kararı var, ikincisi kriminal dediğiniz kişi sizin adayınızın bağlantılı olduğu kişi. Dolayısıyla, o ilişkiyi çözmek, o ilişkinin mahiyetini kamuoyuna açıklamak da Sayın Kılıçdaroğlu'nun sorumluluğunda olan bir iştir. Bir kere kararlar ortadadır, CHP'nin Ankara'ya aday olarak öne sürdüğü ve ittifakın diğer unsurları CHP'nin müttefiklerinin diğer unsurları tarafından da hararetle desteklenen bu kişinin, Mansur Yavaş'ın CHP adayının sahte senetle icra takibi yaptığı açıktır."



(Sürecek)

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bahçeli'den Ahmet Hakan'a Çağrı: Yavaş'ı ve Kesgin'i Canlı Yayına Çıkar

Erdoğan'a "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya AK Parti'den Çok Sert Cevap: Aynen İade Ediyoruz

Abdullah Gül'e Yakın İsim, Yeni Parti İddialarını Güçlendirdi

İflas Kararı Verilen Pamukkale Turizm İçin Alacaklılar 'Devam' Oyu Verdi