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Dava bilgileri cebe taşındı

6 saat önce

Adalet Bakanlığı, hazırladığı 'e-Adalet Vatandaş' uygulamasıyla dava dosyalarına erişimi mobil cihazlara taşıdı.

Dava bilgileri cebe taşındı, System.String[]

Adalet Bakanlığı, hazırladığı 'e-Adalet Vatandaş' uygulamasıyla dava dosyalarına erişimi mobil cihazlara taşıdı. Cep telefonlarına uygulamayı yükleyen vatandaşlar, haklarında açılan davaları görebiliyor ve devam eden davaların duruşmalarını takip edebiliyor.

Güven veren ve erişilebilir bir adalet anlayışı ile birçok reforma imza atan Adalet Bakanlığı, bir yandan da teknolojinin imkanlarını kullanarak adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırıyor. Adalet Bakanlığı, 9 Ekim'de mobil platformlarda yerini alan yeni uygulaması 'e-Adalet Vatandaş' ile dava dosyalarına erişimi mobil platformlara taşıdı. Android ve İOS için hazırlanan yeni uygulama ile birlikte vatandaşlar adli ve idari yargıda yer alan açık veya kapalı dosyaları hakkında anında bilgi sahibi olabiliyor, UYAP Bilgi Sistemi'nde kayıtlı olan iletişim bilgilerini görebiliyor.

Son derece kapsamlı olarak hazırlanan uygulama ile vatandaşlar, UYAP Bilgi Sistemi'ne kayıtlı tüm bilgileri görebiliyor. Vatandaşlar uygulama içerisinde bulunan iletişim sekmesinden e-posta, telefon ve adres bilgilerini görüp, gerekli durumlarda güncellemelerini yapabiliyor. Yine uygulama içerisinde bulunan dosyalarım menüsünden yargı türü, yargı birimi, dosya durumu, dosya yıl ve dosya sıra bilgilerini filtreleyerek ilgili yargı birimindeki dosyalarının güncel durumlarını sorgulayabiliyor. 'e-Adalet Vatandaş' içerisinde yer alan duruşmalarım menüsünden duruşma ve keşif günleri hakkında saat, gün, ay ve yıl olarak ayrıntılı bilgileri görebilen vatandaşlar, ajandam menüsündeki takvim üzerinden aylık olarak sıralanan günlerde dosyayla ilgili gelişmeleri görüp, ilgili günün üzerine geldiğinde o günle ilgili hangi gelişmenin olduğunu sorgulayabiliyor.

(Mehmet Kalay/İHA)

Adalet Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:00 Kaynak: İHA
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