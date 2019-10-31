Son Dakika Haberleri: Dava bilgileri cep telefonlarına taşındı
Son Dakika Güncel Dava bilgileri cep telefonlarına taşındı

Dava bilgileri cep telefonlarına taşındı

6 saat önce

Adalet Bakanlığı, cep telefonlarından dava bilgilerine erişilmesini sağlayan "e-Adalet Vatandaş" mobil uygulamasını kullanıma sundu.

Dava bilgileri cep telefonlarına taşındı, System.String[]

Adalet Bakanlığı, cep telefonlarından dava bilgilerine erişilmesini sağlayan "e-Adalet Vatandaş" mobil uygulamasını kullanıma sundu.

Bakanlık, cep telefonlarından dava dosyalarına yönelik bilgilere ulaşılması için çalışma yaptı.

Çalışmaların ardından "e-Adalet Vatandaş" adlı mobil uygulama 9 Ekim'de hizmete sunuldu.

Android ve IOS için hazırlanan bu uygulamayla, cep telefonlarından açılan ve devam eden davaların durumlarına, duruşmalara yönelik takip sağlanıyor. Vatandaşlar, haklarındaki davalara ilişkin süreçleri görebiliyor.

Ayrıca uygulama sayesinde davalarla ilgili keşif günlerine de ulaşılabiliyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:28 Kaynak: AA
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