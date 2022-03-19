Dava devam ettiği sürece 37 bin liralık kanser ilacının parasını SGK ödeyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Dava devam ettiği sürece 37 bin liralık kanser ilacının parasını SGK ödeyecek

19.03.2022 12:09
Dava devam ettiği sürece 37 bin liralık kanser ilacının parasını SGK ödeyecek

İZMİR'de yaşayan ve akciğer kanseri olan E.K., SGK tarafından ilaç masrafları ödenmediği için İzmir 16'ncı İş Mahkemesi'ne başvurup, yaklaşık 37 bin lira olan ilaç bedelini SGK'nın karşılamasını talep etti.

İZMİR'de yaşayan ve akciğer kanseri olan E.K., SGK tarafından ilaç masrafları ödenmediği için İzmir 16'ncı İş Mahkemesi'ne başvurup, yaklaşık 37 bin lira olan ilaç bedelini SGK'nın karşılamasını talep etti. Mahkeme, K.E.'nin yaşam hakkı kapsamında, ilacı, dava devam ettiği sürece bedelsiz olarak almasına hükmetti.

İzmir'de yaşayan K.E., 6 ay önce dördüncü evre akciğer kanserine yakalandı. K.E., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi görmeye başladı. İlacını almak için eczaneye giden K.E., reçete bedelinin SGK tarafından karşılanmadığını ve ilacın vergiler dahil tek dozunun 18 bin 498 TL olduğunu öğrendi. Her seansta iki doz alması gereken ilacın parasını karşılamaya maddi imkanı yetmeyen K.E., avukatı Volkan Çakır aracılığıyla İzmir 16'ncı İş Mahkemesi'ne başvurup, tedbir kararı alınmasını ve ilaç bedelinin SGK tarafından karşılanmasını talep etti. Mahkeme, geçen 14 Mart'ta verdiği tedbir kararında K.E.'nin yaşam hakkı kapsamında söz konusu ilacı dava devam ettiği sürece bedelsiz olarak almasına hükmetti.

SGK ÖDEYECEKMahkemenin açıkladığı kararda, "Davacıya konulan teşhiste hayati tehlikenin bulunması nedeniyle Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 389'uncu maddesini içeren 'Mevcut bir durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlanacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikmesi sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği' hükmü dikkate alınıp, dosyadaki mevcut deliller de göz önünde bulundurulmak suretiyle ile ihtiyati tedbir talebinin teminatsız olarak kabulüne karar verilmiştir" denildi. E.K.'nin avukatı Volkan Çakır, kararla birlikte dava süresince ilaçların SGK tarafından karşılanacağını belirterek, bu tür durumları yaşayanların böyle bir hakları olduğunu söyledi.

YORUMLAR
500

Sosyal Güvenlik Kurumu, Akciğer Kanseri, İzmir, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dava devam ettiği sürece 37 bin liralık kanser ilacının parasını SGK ödeyecek - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Arsenal'ın orta saha oyuncusu Thomas Partey, Müslüman oldu!
11:48 Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşları hakkında istenen ceza belli oldu
11:46 Oğlunun sevgilisine tecavüz edip, intiharına neden olan adama hakim de patladı: Karından da mı utanmadın?
11:28 İşgal sonrası ilk canlı yayında bir anda ortadan kaybolunca herkes şaşırdı! Putin, teknik kesinti kurbanı oldu
11:22 Herkes onun peşinde ama Fenerbahçe üç yılı garantiledi! Serbest kalma bedeli ise çok yüksek
11:14 Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları
11:02 Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:47 Galatasaray'ın yıldızı Omar, Norveç milli takımından affını istedi
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 12:16:51. #1.12#
SON DAKİKA: Dava devam ettiği sürece 37 bin liralık kanser ilacının parasını SGK ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement