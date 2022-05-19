Dava sonuçlandı: Facebook kullanıcılara para ödeyecek!

ABD'nin Illinois eyaletinde Facebook'a yüz tanıma özelliği nedeniyle 2015 yılında açılan toplu dava sonuca bağlandı. Şirketin, kullanıcılara bilgi vermeden ve rızasını almadan biyometrik verilerini toplamasını yasaklayan bir yasayı ihlal ettiği öne sürülüyordu.

Bu iddiaları kabul etmeyen Facebook yönetimi ise defalarca kez karşı dava açarak hakkındaki suçlamalardan kurtulmaya çalışmıştı ancak mahkeme her seferinde reddetmişti. Davanın açılmasının üzerinden 7 yıl geçmişken, Kuzey Kaliforniya'daki Bölge Mahkemesi kullanıcılara 397 dolar ödenmesine karar verdi.

Facebook yüz tanıma özelliği yüzünden tazminata mahkum oldu

Illinois'ta yaşayan 1,6 milyondan fazla Facebook kullanıcısı, ödeme çeklerini bu hafta doğrudan depozito veya posta yoluyla almaya başladı. Davaya dahil olan bazı kullanıcılar, aynı evde yaşadığı kişilerle birlikte ödeme alma hakkı kazandıklarını söyleseler de, çekin henüz herkese ulaşmadığı belirtiliyor.

Bu arada Facebook kullanıcıları dikkat: Tehlike yeniden ortaya çıktı!

Facebook, platformda paylaşılan fotoğraf ve videolardaki kişileri tanımlayabilmek için geliştirdiği yüz tanıma sistemini geçen seneden itibaren kullanımdan kaldırsa da, o zamana kadar aktif bir şekilde kullanıyordu. Davacıları temsil eden avukatlara göre bu özellik, Illinois eyaletinin Biyometrik Bilgi Gizlilik Yasasına aykırıydı.

Şirket geçtiğimiz Ekim ayında "Meta Platforms Inc." olarak yoluna devam etme kararı almasının ardından, yüz tanıma sistemini de kullanımdan kaldırdı. Özelliği aktif olarak kullanan kullanıcıların artık fotoğraflarda otomatik olarak tanınmayacağı belirtildi. Ayrıca Meta, halihazırda kayıtlı olan 1 milyardan fazla yüz tanıma şablonunu da tüm sistemlerden sildiğini duyurdu.

Buna ek olarak, görme engellilere yardımcı olmak amacıyla geliştirilen alternatif metin açıklamalarında da fotoğraflarda tespit edilen kişilerin isimlendirmesinin durdurulması kararlaştırıldı. Şirket bu kararın, kullanıcıların artan endişesini gidermek için alındığını söyledi.