Dava sonuçlandı: Facebook kullanıcılara para ödeyecek! - Son Dakika
Üye Girişi

Dava sonuçlandı: Facebook kullanıcılara para ödeyecek!

19.05.2022 12:36
Dava sonuçlandı: Facebook kullanıcılara para ödeyecek!

Facebook, fotoğraf ve videolardaki kişileri tanımlamak amacıyla geliştirdiği yüz tanıma özelliği yüzünden tazminata mahkum oldu.

ABD'nin Illinois eyaletinde Facebook'a yüz tanıma özelliği nedeniyle 2015 yılında açılan toplu dava sonuca bağlandı. Şirketin, kullanıcılara bilgi vermeden ve rızasını almadan biyometrik verilerini toplamasını yasaklayan bir yasayı ihlal ettiği öne sürülüyordu.

Bu iddiaları kabul etmeyen Facebook yönetimi ise defalarca kez karşı dava açarak hakkındaki suçlamalardan kurtulmaya çalışmıştı ancak mahkeme her seferinde reddetmişti. Davanın açılmasının üzerinden 7 yıl geçmişken, Kuzey Kaliforniya'daki Bölge Mahkemesi kullanıcılara 397 dolar ödenmesine karar verdi.

Facebook yüz tanıma özelliği yüzünden tazminata mahkum oldu

Illinois'ta yaşayan 1,6 milyondan fazla Facebook kullanıcısı, ödeme çeklerini bu hafta doğrudan depozito veya posta yoluyla almaya başladı. Davaya dahil olan bazı kullanıcılar, aynı evde yaşadığı kişilerle birlikte ödeme alma hakkı kazandıklarını söyleseler de, çekin henüz herkese ulaşmadığı belirtiliyor.

Bu arada Facebook kullanıcıları dikkat: Tehlike yeniden ortaya çıktı!

Facebook, platformda paylaşılan fotoğraf ve videolardaki kişileri tanımlayabilmek için geliştirdiği yüz tanıma sistemini geçen seneden itibaren kullanımdan kaldırsa da, o zamana kadar aktif bir şekilde kullanıyordu. Davacıları temsil eden avukatlara göre bu özellik, Illinois eyaletinin Biyometrik Bilgi Gizlilik Yasasına aykırıydı.

Dava sonuçlandı: Facebook kullanıcılara para ödeyecek!

Şirket geçtiğimiz Ekim ayında "Meta Platforms Inc." olarak yoluna devam etme kararı almasının ardından, yüz tanıma sistemini de kullanımdan kaldırdı. Özelliği aktif olarak kullanan kullanıcıların artık fotoğraflarda otomatik olarak tanınmayacağı belirtildi. Ayrıca Meta, halihazırda kayıtlı olan 1 milyardan fazla yüz tanıma şablonunu da tüm sistemlerden sildiğini duyurdu.

Buna ek olarak, görme engellilere yardımcı olmak amacıyla geliştirilen alternatif metin açıklamalarında da fotoğraflarda tespit edilen kişilerin isimlendirmesinin durdurulması kararlaştırıldı. Şirket bu kararın, kullanıcıların artan endişesini gidermek için alındığını söyledi.

YORUMLAR
500
Çin: 'ABD'nin Çin'e yönelik ek gümrük vergilerini kaldırması çıkarlarına uygun' Çin: 'ABD'nin Çin'e yönelik ek gümrük vergilerini kaldırması çıkarlarına uygun' ABD'de bir taksi şoförü, ırkçı yolcuları araca almadı ABD'de bir taksi şoförü, ırkçı yolcuları araca almadı
Kaynak: Shiftdelete

Tam Gemi Şok Denemeleri, Facebook, Illinois, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dava sonuçlandı: Facebook kullanıcılara para ödeyecek! - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 12:45:17. #1.11#
SON DAKİKA: Dava sonuçlandı: Facebook kullanıcılara para ödeyecek! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement