Davalara katılmayan Halkbank için 1 milyondan başlayarak katlanarak artan para cezası talebi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Davalara katılmayan Halkbank için 1 milyondan başlayarak katlanarak artan para cezası talebi - Son Dakika Dünya

Davalara katılmayan Halkbank için 1 milyondan başlayarak katlanarak artan para cezası talebi

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) federal savcılık, İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesinde yardımcı olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Halkbank'a, duruşmalara katılmaması nedeniyle para cezası verilmesini istedi.

Davalara katılmayan Halkbank için 1 milyondan başlayarak katlanarak artan para cezası talebi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) federal savcılık, İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesinde yardımcı olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Halkbank'a, duruşmalara katılmaması nedeniyle para cezası verilmesini istedi.


Savcılıktan verilen dilekçede, Halkbank'ın duruşmalara katılmayı reddettiği her gün için, 1 milyon dolardan başlayarak ikiye katlanarak artacak para cezası ödemesinin talep edildiği bildirildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de devam eden Halkbank davasında ABD'li savcı para cezası talep etti
Trump'ın azil davasında duruşmalar başladı Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası açıldı Türkiye ile gerginlikte destek arayan Yunanistan: Mike Pompeo'dan mektup aldık

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 04:36:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Davalara katılmayan Halkbank için 1 milyondan başlayarak katlanarak artan para cezası talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]