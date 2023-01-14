Davalı yeğen, amcasının kafa derisini yüzdü

Ölen amcasından kalan arabadan dolayı, diğer bir amcası İlhami Keleş tarafından babasına dava açılan yeğen, amcasının bıçakla kafa derisini yüzdü.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Seyfi Demirsoy Mahallesi Fatih Sokağı'nda meydana geldi. İddialara göre, Binali Keleş, 2 sene önce vefat eden Cengiz Keleş'ten miras kalan arabayı hak sahibi kardeşleri İlhami Keleş ve Cihan Keleş'ten sakladı. Bunun üzerine İlhami Keleş ve kardeşi Cihan Keleş haklarını aramak için mahkemeye başvurdu. Binali Keleş'in oğlu Selçuk Keleş ise açılan davadan rahatsız olup yengesi Aysun Keleş'in bulunduğu dükkanına giderek amcasına yönelik tehditlerde bulundu. Durumdan dolayı endişeye kapılan Aysun Keleş, önce kocası İlhami Keleş'e ardından da polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin olay yerinden ayrılmasıyla beraber Selçuk Keleş, olay yerine yaklaşık 5 kişiyle tekrar gelerek yengesi Aysun Keleşi saçlarından sürükleyerek darp etti. Hızını alamayan yeğen önce amcası İlhami Keleş'in vurduğu tekmelerle belini kırdı, ardından da dükkanda bulunan bıçağı alarak amcası İlhami Keleş'in kafa derisini yüzdü.

Olay hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan İlhami Keleş, ölen kardeşi Cengiz Keleş'ten kendilerine bir araba kaldığını belirterek, "Biz hak sahibi olmamıza rağmen bize verilmedi. Öbür kardeşim Binali Keleş'in oğlu da bizi yaklaşık 2 senedir sürekli tehdit ediyordu. 'Bu arabayı siz alamayacaksınız' diyordu. Biz de bu sebepten ötürü mahkemeye verdik onları. Bu olaydan sonra gelip bizim dükkanımızı basmışlar. Ben geldiğimde hanım ağlıyordu perişan durumdaydı. Biz de polisi çağırdık. Polis olay yerine gelip incelemelerini yaptıktan sonra karakola gelip ifade vermemiz gerektiğini söyledi. Polis dükkandan gittikten sonra tekrar Selçuk Keleş yanındaki 5 kişiyle gelip dükkanımı bastı. Olay esnasında 2 kişi kapının önünde durdu 3 kişi de içeri girip benim kafa derimi yüzdü. Aynı zamanda kasadaki paralarımı da aldılar. Dükkanı da kan gölüne çevirdiler. Dükkandaki her şeyle benim kafama vurdular. Şu anda belimde çatlaklar var ve kafamda da bir kırık var" dedi.

İlhami Keleş, yaklaşık 5 gün önce Selçuk Keleş'in, diğer amcası Cihan Keleş'i de darp ettiğini söyledi.

Aysun Keleş ise içlerinde Selçuk Keleş'in de bulunduğu 3 kişinin dükkana gelerek kocasını tehdit ettiğini söyleyerek, "Olay üzerine polis çağırdım ve ifademi verdim. Artık nereden izliyorlarsa polisin gittiğini görünce bu sefer 5 kişi olarak döndüler. O arada İlhami de gelmişti. Tezgahın üzerinde bulunan bıçağı aldılar. 3 kişi İlhami'yi yere yatırdı. Selçuk da bıçakla kafasına vurdu ve kafasını yardı. Diğerleri beline vurdukları tekmelerle belini kırdı. Diğer iki kişi ise kapıda durdu ve içeriye kimseyi almadı. Çok kötüydü durumumuz" diye konuştu. - ANKARA