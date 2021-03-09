Bolu'da bir kişi şikayetçi olduğu sanıkla 2 çocuğa kışlık mont alması karşılığında uzlaşacak - Son Dakika

Bolu'da bir kişi, tehdit ve hakaret yüzünden şikayetçi olduğu kişiyle 2 çocuğa kışlık mont alması şartıyla uzlaşacağını bildirdi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl Bolu Adliyesi'ne ulaşan uzlaşma davalarında şikayetçi kişilerin sanıklardan sosyal amaçlı isteklerde bulunmasının dikkat çektiği belirtildi.

Davaların birinde A.Ö'nün, kendisine tehdit ve hakarette bulunan F.A. ile ihtiyaç sahibi 2 çocuğa kışlık mont alması halinde uzlaşmayı kabul edeceğini söylediği, diğer davada ise basit tehdit ve hakaret suçlarından dolayı E.C.B'den şikayetçi olan Y.Y'nin Mehmetçik Vakfı'na 511 lira para yatırılmasını istediği kaydedildi.