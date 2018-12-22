Son Dakika Haberleri: Davamız, Herkesin Adalete ve Hakkaniyete Kavuşmasıdır"

Davamız, Herkesin Adalete ve Hakkaniyete Kavuşmasıdır"

5 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Davamız, herkesin adalete ve hakkaniyete kavuşmasıdır.

Davamız, Herkesin Adalete ve Hakkaniyete Kavuşmasıdır
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Davamız, herkesin adalete ve hakkaniyete kavuşmasıdır." dedi.

Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen YediHilal 3. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, umudu, aşkı, heyecanı ve inancı büyütmek için bir arada olduklarını söyledi.

YediHilal'den alacakları ışığı tüm dünyaya taşıyacaklarını belirten Kasapoğlu, "İstikamet üzerine bir nesil, bir gençlik yetiştirmeyi dert edinen dostlarımızla bir çatı altında olmak bir mutluluk bir sevinç kaynağı. Siz değerli gençler ülkemizin, insanlığın umudu, yarınlarısınız. Bizler için çok mühimsiniz. Sizlerle adaletin, merhametin, umudun, kardeşliğin daha ilerilere taşınacağına inanıyoruz. Bizler de siz gençlerimiz için çalışmaktan, yolumuzdaki engelleri kaldırmaktan dolayı sevinç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

YediHilal isminin çok derin anlamlar taşıdığını dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerini ihmal eden, yarınlarını kaybeder diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizin tüm kaynaklarını sizler için seferber ediyoruz. Bizler, insanlığa örnek şahsiyetler yetiştirmiş bir milletin mirasçılarıyız. Biz kendi hayatını yaşayan bir nesil olamayız. Derdimiz, davamız herkesin adalete ve hakkaniyete kavuşmasıdır. Bizim bin yıllık davamız, hilal davasıdır. Geçmişten aldığımız zengin insanlık mirasını geleceğe taşımak hepimizin omuzlarındadır. Bu insanlık şuurunu kıtadan kıtaya taşımak mecburiyetindeyiz. Bu özveriyi, fedakarlığı yürekten selamlıyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun. Bu güzel topluluğun yürüyüşünün daim olmasını diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:40 Kaynak: AA

Bağlarbaşı, Mehmet Kasapoğlu, Güncel
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