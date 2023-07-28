Davasına baktığı kadınla ilişkiye giren ve videoya alan savcıya 18 ay hapis cezası verildi

Wisconsin savcısı, üç kadınla, aralarında mahkumiyeti altında olan bir kadınla, gizli bir kamera karşısında cinsel ilişkiye girerkenkameraya göz kırptı.

Daniel Steffen, 52 yaşında, Burnett County, Wisconsin'de bir yardımcı bölge savcısıydı ve üç kadınla ile ilişkilerini kaydetti.

Elde edilen kayıtlara göre Steffen bir suçtan dolayı hakkında soruşturma açtığı kadına cinsel ilişki karşılığında müsamaha gösterdi.

Steffen, kadına kişisel cep telefonu numarasını vermiş ve onu evine davet etti. Burada "birkaç kez" cinsel ilişkiye girmiş ve ofisinde iş saatlerinde de ilişkiye girdi.

Steffen, söz konusu kadın ve başka iki kadınla aynı anda cinsel ilişkiye girerken kendisini çeken kadına dilini çıkararaksürekli olarak "Kim kontrolde?" diye sordu.

Videonun ortaya çıkmasından sonra başlatılan soruşturmada kadın verdiği ifadede, Savcı Steffen'nin cinsel ilişki karşılığında dava sürecinde büyük müsamaha gösterdiğini söyledi.

Eski savcının cezasını St. Croix İlçe Mahkemesi Yargıcı Scott Nordstrand savcıya 18 ay hapis cezası verdi.