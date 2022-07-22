Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla kaçarken yakalandı (2) - Son Dakika
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Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla kaçarken yakalandı (2)

22.07.2022 16:54
Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla kaçarken yakalandı (2)

16 SUÇ KAYDI VARBursa'da aralarında husumet olan muhtar Ruhan Görgün'ü tabancayla vurup kaçan, İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Volkan Sağlıca'nın (42) 16 suç kaydının olduğu belirtildi.

16 SUÇ KAYDI VAR

Bursa'da aralarında husumet olan muhtar Ruhan Görgün'ü tabancayla vurup kaçan, İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Volkan Sağlıca'nın (42) 16 suç kaydının olduğu belirtildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, iki bacağına toplam 6 kurşun isabet eden muhtar Ruhan Görgün'ün Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla kaçarken yakalandı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla kaçarken yakalandı (2) - Son Dakika
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