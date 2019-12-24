Davayı kaybeden kiracı, ev sahibine kızarak evi yaktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Davayı kaybeden kiracı, ev sahibine kızarak evi yaktı - Son Dakika

Davayı kaybeden kiracı, ev sahibine kızarak evi yaktı

6 saat önce

Esenyurt'ta iddiaya göre müteahhitlik yapan bir kişi, kirada oturduğu binanın çatı katı yapımı konusunda mal sahibi ile davalık oldu.

Davayı kaybeden kiracı, ev sahibine kızarak evi yaktı, System.String[]

Esenyurt'ta iddiaya göre müteahhitlik yapan bir kişi, kirada oturduğu binanın çatı katı yapımı konusunda mal sahibi ile davalık oldu. Yıllar süren davayı kaybeden kiracı, evi boşalttıktan sonra binada yangın çıkardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, polis yangını çıkardığı iddia zanlıyı arıyor.


Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Mahallesi 65'nci sokakta bulunan 4 katlı binanın çatı katında bulunan dairede yangın çıktı. Çatı katından dumanların ve alevlerin çıktığını gören vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.


Binada çıkan yangını, 1. katta oturan Abdullah A. isimli kiracının çıkardığı iddia edildi. İddiaya göre müteahhitlik yapan Abdurrahman A., oturduğu binanın çatı katını yapmak konusunda mal sahibi ile el sıkıştı. Ancak bir süre sonra yaşanan anlaşmazlık nedeniyle taraflar mahkemeye gitti. Yaklaşık 8 yıl sonunda davayı kaybeden Abdullah A., duruma sinirlenerek kirada oturduğu daireyi adeta parçaladı. Bununla da yetinmeyen öfkeli kiracı, bir kısmını yaptığı 4. katta bulunan daireyi de yaktı.


Binanın mal sahibinin oğlu Deniz Çimen yaşananları anlatarak, "Daireyi boşalt dedik 1 ay süre verdik boşaltırken daireyi bu halde bırakıp gidiyor. Giderken de çatı katındaki daireyi yakıp gidiyor. Zemin kattan bize taş atıyor. 10 sene mahkeme sürdü kaybetti. Sahte tapu çıkardı. Şu an dükkana sahte tapu çıkardı kiraya verdi marangoz diye. Tapusu yok kira alıyor. Çatıda demir kapı var onun 2 anahtarı var birisi bizde birisi onda. Kapıyı açıp giriyor kendisi kontaktan çıkmış gibi yangın çıkarıyor. Kaybetti mahkeme 8 sene sürdü. Tam rahat edeceğiz dedik bu geldi başımıza. Binanın üstünü komple yaktı. Binayı da biz 1 ay önce sigortalı yaptık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Esenyurt, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:22 Kaynak: İHA
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