Davet twitter'dan Çaylar Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den - Son Dakika
Son Dakika Güncel Davet twitter'dan Çaylar Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den - Son Dakika

Davet twitter'dan Çaylar Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den

6 saat önce

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir sosyal medyadan gelen davet üzerine kampüste öğrencilerle buluştu.

Davet twitter'dan Çaylar Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den, System.String[]

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir sosyal medyadan gelen davet üzerine kampüste öğrencilerle buluştu.


Sosyal medyadan öğrenciler tarafından yapılan çay davetine kayıtsız kalmayan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez yerleşkesinde bulunan kafede öğrencilerle buluştu.


Öğrencilerin soruları ve sorunları ile yakından ilgilenen Belediye Başkanı Emrah Özdemir kendisine yöneltilen soruları tek tek cevaplayarak öğrencilerle güzel vakit geçirdi.


Akkaya Barajının kokusundan duydukları rahatsızlığı dile getiren öğrencilere, cevap veren Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Niğde'mizin önemli sorunlarından biri olan koku problemini ortadan kaldırabilmek ve yetersiz gelen eski arıtma tesisini uzun yıllar ilimize cevap verecek şekilde yenilemek adına Belediye olarak yapımını sağladığımız, tamamlandığında belediyemize maliyeti 150 Milyon Türk Lirası olacak İleri Biyolojik Arıtma Tesisimizin inşaat çalışmaları devam ediyor. Niğde tarihinde tek kalemde belediye bütçesinden yapılan en büyük yatırımı gerçekleştiriyoruz diyen Başkan Özdemir, 2020 yılı altıncı ayına kadar tamamlanması hedeflenen projenin yapılan çalışmaları için 80 milyon Türk Lirası hak edişin belediye bütçesinden ödendiğini ve tesis çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.


Her zaman gençlerin yanında olacaklarını belirten Belediye Başkanı Özdemir; "Üniversite öğrencilerimizin sosyal medya üzerinden yapmış oldukları davete kayıtsız kalmadık. Aralarında bulunarak samimiyetlerine ve sohbetlerine ortak olduk. Sorunlarını dile getiren öğrencilerimizin taleplerini çözmek için üzerimize düşen ne varsa yapma gayretinde olacağız. Niğde'miz için önemli bir noktada bulunan üniversite öğrencilerimizin yaşamlarının bir kısmını şehrimizde geçirecekleri dönemlerde biz de hayatlarını kolaylaştırmak ve katkı sağlamak adına elimizden geleni yapmak için çalışacağız" dedi. - NİĞDE

Cafer Özdemir, Emrah Özdemir, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:23 Kaynak: İHA
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