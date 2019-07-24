Son Dakika Haberleri: Davetlerin gözdesi volanlar ve anveloplar olarak belirlendi
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Davetlerin gözdesi volanlar ve anveloplar olarak belirlendi

1 saat önce

Şık ve zarif gözükmek isteyen kadınlar için volanlı ve anveloplu elbise modelleri davetlerin gözdesi olarak belirlendi.

Davetlerin gözdesi volanlar ve anveloplar olarak belirlendi, System.String[]
Şık ve zarif gözükmek isteyen kadınlar için volanlı ve anveloplu elbise modelleri davetlerin gözdesi olarak belirlendi.

Yaz aylarının gelmesiyle düğünler, nişanlar ve özel davetler artış göstermeye başladı. Bu anların en önemli detayı olan elbiseler için ise DeFacto özel bir koleksiyon hazırladığını duyurdu. Son moda trendlerine göre tasarlandığı bildirilen koleksiyonda, her zevke uygun renk ve model alternatiflerinin bulunduğu ifade edildi.

Markadan yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Elbise koleksiyonu ile özel gecelerde göz kamaştırmak isteyen kadınlar için farklı renk ve modellerde seçenekler bulunuyor.  Romantik pembeler, çekiciliğin vazgeçilmez rengi kırmızılar, yaz mevsiminin gözdesi sarılar ve asil siyahlardan oluşan elbiseler, koleksiyonda tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Koleksiyonda fırfır detaylar ve volanlar romantik havasıyla dikkat çekerken anvelop tasarımlar davetlerin favorileri arasında öne çıkıyor. Tüm kadınların kendi tarzına uygun elbiseyi bulacağı koleksiyon, tüm DeFacto mağazalarında ve internet adresinde."


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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:58 Kaynak: DHA
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