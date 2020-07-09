Davetliler göbek attı, fatura damadın babasına kesildi - Son Dakika

Aydın'ın Karacasu ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde soysal mesafeye uymadan göbek atıp eğlenmek 9 bin 900 liraya mal oldu. Düğünden sonra gelen 3 bin 150 liralık cezayla karşılaşan damadın babasının mutluluğu yarım kaldı. Olayın aylardır bu mutlu günü bekleyen gelin ve damadın yakınlarının, düğünü sosyal medya hesaplarından paylaşmaları sonucu ortaya çıkıp cezaların kesildiği öğrenildi.



Karacasu'ya bağlı Ataeymir Mahallesi'nde yapılan bir düğünde gelin ve damat dışında misafirlerin piste çıkarak oynadıkları gerekçesiyle düğün sonrası 9 bin 900 lira ceza kesildi. Adem ve Alev Ünal çiftinin 8 Nisan 2020'de yapılacak düğünleri korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler gerekçesiyle uzun bir süre ertelendi. 1 Temmuz'dan sonra düğünlerin belirli şartlar altında serbest bırakılmasıyla çift 4 Temmuz'da düğünlerini gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını yaptı. Gerekli izinlerin alınmasının ardından 4 Temmuz 2020'de Ataeymir Mahallesi cemiyet alanında saat 17.00 sıralarında düğün başladı. Pide ve keşkek ikramının yapıldığı düğünde gelin ve damat saat 21.00 gibi piste çıktı. Sık sık jandarmanın kontrol gerçekleştirdiği düğünde herhangi bir eksikliğe rastlanılmaması üzerine herhangi bir tutanak tutulmadı.



Düğünden sonra gelen ceza ile şaşırdılar



Düğünden bir gün sonra jandarma ekipleri düğün sahibi Süleyman Ünal'ı karakola çağırıp sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı belirtilen videoyu izleterek ceza kesti.



Kaymakamlık tarafından onaylanan Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca damadın babasına 3 bin 150, müzisyene 3 bin 150 lira olmak üzere sosyal mesafeye uymadan oynayan 4 ayrı kişiye de 900'er lira olmak üzere toplam 9 bin 900 TL'lik ceza muhataplara tebliğ edildi.



Kaymakam kendi memuruna 4 ayrı ceza uygulayacak



Muhtarlar toplantısında düğünde kesilen cezalar hakkında konuşan Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ise "Kararlıyız. Düğünlerde kesinlikle maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilecek. İhlalleri de affetmeyeceğiz. Düğünde kuralları ihlal edenlerden biri de benim memurum. Kronik hasta gece 10.00'dan sonra çıkamaz, sokağa çıkma yasağını ihlal, 4 aydır da kronik rahatsızlığı olduğu için izindeymiş. Müdüre talimat verdim, gerekeni yapması için. Maske takmamak, sosyal mesafeyi korumamak ve düğünde oynamaktan 4 ayrı ceza kesilecek" dedi. - AYDIN