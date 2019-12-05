Son Dakika Haberleri: Davetsiz misafir artık ev sahibi oldu
Son Dakika Güncel Davetsiz misafir artık ev sahibi oldu - Son Dakika

Davetsiz misafir artık ev sahibi oldu

6 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaflık yapan İslam Duman'ın bir aydır her akşam iş yerine gelen kumruya gösterdiği şefkat görenlerin takdirini topluyor.

Davetsiz misafir artık ev sahibi oldu, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaflık yapan İslam Duman'ın bir aydır her akşam iş yerine gelen kumruya gösterdiği şefkat görenlerin takdirini topluyor.


Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Duman Kuruyemiş adlı iş yerinin sahibi İslam Duman, kumrunun bir aydır iş yerine geldiğini söyledi. Bir aydır kuşun her akşam saat 18.00 gibi iş yerine geldiğini dile getiren Duman, sabah ise dükkanını açtığında kuşun çıkıp gittiğini belirtti. Bir aydır hiçbir şekilde kuşa zarar vermeyen Duman, gün geçtikçe kuşun da kendisine alıştığını ifade ederek, "20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Her gün sabah 07.00'de iş başı yaparken, akşam da saat 21.00'e doğru kapatıp eve gidiyoruz. Malum havalar soğudu, soğuktan dolayı her gün akşam saat 18.00'da özel bir misafirimiz var. Her gün bize uğruyor. Sabah iş yerimizi açtığımızda da çıkıyor. Akşam saatlerinde de gelerek belirlediği yere geçerek dinleniyor. Biz de alıştık, o da bize alıştı" dedi.


Kuşu kendi elleriyle besleyerek seven Duman, "Bu kuş olsun veya dışarıda olan tüm canlılar olsun, soğuk havalar nedeniyle onlara sahip çıkalım. Kış başladı, dışarıda sahipsiz hayvanlar var, onlara sahip çıkalım" uyarısında bulundu. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (2)
Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santral teklifi yeni haliyle Genel Kurul'da kabul edildi Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener isyan etmişti! İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 17:34:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Davetsiz misafir artık ev sahibi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]