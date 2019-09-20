Son Dakika Haberleri: Davetsiz misafir 'Boncuk'a tostçu şefkati
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Davetsiz misafir 'Boncuk'a tostçu şefkati

1 saat önce

Davetsiz misafir 'Boncuk'a tostçu şefkatiGAZİANTEP - Gaziantep'te acıkan ve açık bulduğu açık pencereden içeriye kediye kantinci sahip çıktı.

Davetsiz misafir 'Boncuk'a tostçu şefkati

GAZİANTEP - Gaziantep'te acıkan ve açık bulduğu açık pencereden içeriye kediye kantinci sahip çıktı.

Gaziantep'in Nizip ilçe adliyesi yakınlarında acıkan bir kedi açık bulduğu bir pencereden içeriye girdi. Kedinin girdiği bölümde tost yapan kantinci Hüseyin Topaloğlu, kedinin acıktığını fark ederek, karnını doyurdu. Kedinin önüne, tost da kullandığı sucuklardan atan Topaloğlu, kedinin sürekli adliye çevresinde dolaştığını ve sık sık misafiri olduğunu kaydetti. Kediye adliye çalışanlarının 'Boncuk' ismini verdiğini belirten Topaloğlu, "Sık sık kapımı çalıyor ve kendisine yiyecek bir şeyler atıyorum. Boncuk'u adliyede tanımayan yok. Bütün odaları dolaşıyor, masa masa geziyor. Bulduğu serin ve gölgelik alanda uzanıyor. Bana geldiğinde aç olduğunu anlıyorum" diye konuştu.

Davetsiz misafir 'Boncuk'a tostçu şefkati

Gaziantep, Nizip, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:18 Kaynak: İHA
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