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Davetsiz misafir Cezayirli çıktı - Son Dakika

Davetsiz misafir Cezayirli çıktı

27.08.2021 09:43

Davetsiz misafir Cezayirli çıktı Menteşe Karabağlar yaylasındaki evinin müştemilatında yabancı uyruklu bir kadınla karşılaşan ev sahibi şaşkınlığını gizleyemedi.

Davetsiz misafir Cezayirli çıktı

Menteşe Karabağlar yaylasındaki evinin müştemilatında yabancı uyruklu bir kadınla karşılaşan ev sahibi şaşkınlığını gizleyemedi.

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylası'nda evinin müştemilat bölümüne giren ev sahibi yabancı uyruklu bir kadın ile karşılaştı.

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylasında meydana geldi. Ev sahibi Akın Ali Tuzcu ve oğlu, evin müştemilat kısmına girdiğinde bir kadının içeride oturduğunu gördü ve kadına 'siz kimsiniz' diye sordu. Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen kadın ev sahibine, 'Ben polisim' dedi.

Ev sahibi de 'O zaman polis arkadaşlarını çağırayım' diyerek polis ekiplerini eve çağırdı. Eve gelen polis ekipleri tarafından Cezayir uyruklu olan ve bir erkek tarafından tehdit edildiğini söyleyen kadın karakola götürüldü.

Ev sahibi Akın Ali Tuzcu, "Evde küçük oğlum ile ben vardım. Ben tavuklara baktım. Küçük oğlum bilgisayarının başında idi. Tavuklara baktıktan sonra müştemilatın depo olarak kullandığımız odayı tesadüfen açtım. İçeride bir bayan var. Kimsin sen dedim. 'Ben polisim' dedi. Ben de 'Polis çağırayım, onunla tanışın' dedim. Bekledik polis geldi. Su istedi. Aç mısın dedim. Türkçeyi tam konuşamıyor. Zannederim Arap kökenli kişi. Soğuk su istedi sadece. İki bardak soğuksu içti. Bir şey almamış, şikayetçi de olmadım" dedi.

Davetsiz misafir Cezayirli çıktı
Davetsiz misafir Cezayirli çıktı
Davetsiz misafir Cezayirli çıktı
Davetsiz misafir Cezayirli çıktı

Ali Tuzcu, Cezayir, Muğla, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Davetsiz misafir Cezayirli çıktı - Son Dakika


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