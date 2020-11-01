Davetsiz misafir doğaya salındı - Son Dakika

Davetsiz misafir doğaya salındı

01.11.2020 15:51

Davetsiz misafir doğaya salındı Milas'ın İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir markete giren atmaca, market sahibi tarafından bir süre misafir edilip beslendikten sonra doğaya salındı.

Davetsiz misafir doğaya salındı

MUĞLA - Milas'ın İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir markete giren atmaca, market sahibi tarafından bir süre misafir edilip beslendikten sonra doğaya salındı.

Milas'ta bir marketin açık kapısından içeri giren ve market içerisinde uçmaya çalışırken raflara çarpan atmaca, işyeri sahibi İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Mevlüt Korkmaz tarafından yakalandı. Bir kutu içerisinde muhafaza altına aldığı atmacanın yaralı olup olmadığını kontrol eden Korkmaz, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile iletişime geçerek atmaca ile ilgili bilgi aktararak nasıl bir yol izlemesi gerektiğine dair bilgi edindi.

Korkmaz, görevlilerin kuşun herhangi bir yerinde gözle görülebilen yarasının olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine kuşun sağlık durumunun iyi olduğu ifade etti. Bunun üzerine görevliler kuşun yeniden doğaya salınması gerektiği ifade etti.

Yetkililerden edindiği bilginin ardından Korkmaz, markete giren Atmaca'yı besleyip doyurduktan sonra yeniden doğaya saldı.

Davetsiz misafir doğaya salındı
Davetsiz misafir doğaya salındı
Davetsiz misafir doğaya salındı
Davetsiz misafir doğaya salındı
Davetsiz misafir doğaya salındı
Davetsiz misafir doğaya salındı
Davetsiz misafir doğaya salındı

İsmetpaşa Mahallesi, Market, Tarım, Milas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Davetsiz misafir doğaya salındı - Son Dakika


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