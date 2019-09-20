Son Dakika Haberleri: Davetsiz misafire tostçu şefkati
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Davetsiz misafire tostçu şefkati

1 saat önce

Gaziantep'te acıkan ve açık bulduğu açık pencereden içeriye kediye kantinci sahip çıktı.

Davetsiz misafire tostçu şefkati, System.String[]

Gaziantep'te acıkan ve açık bulduğu açık pencereden içeriye kediye kantinci sahip çıktı. Kediyi önüne sucuk atarak, doyurdu.


Gaziantep'in Nizip ilçe adliyesi yakınlarında acıkan bir kedi açık bulduğu bir pencereden içeriye girdi. Kedinin girdiği bölümde tost yapan kantinci Hüseyin Topaloğlu, kedinin acıktığını fark ederek, karnını doyurdu. Kedinin önüne, tost da kullandığı sucuklardan atan Topaloğlu, kedinin sürekli adliye çevresinde dolaştığını ve sık sık misafiri olduğunu kaydetti. Kediye adliye çalışanlarının boncuk ismini verdiğini belirten Topaloğlu, "Sık sık kapımı çalıyor ve kendisine yiyecek bir şeyler atıyorum. Boncuk'u adliyede tanımayan yok. Bütün odaları dolaşıyor, masa masa geziyor. Bulduğu serin ve gölgelik alanda uzanıyor. Bana geldiğinde aç olduğunu anlıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:33 Kaynak: İHA
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