David Arakhamia: "Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi" - Son Dakika
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David Arakhamia: "Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi"

12.04.2022 23:07
David Arakhamia: "Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi"

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, "Rusya Dışişleri Bakanının açıklamalarına rağmen Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi" dedi.

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, "Rusya Dışişleri Bakanının açıklamalarına rağmen Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamaların ardından Ukrayna'nın müzakere heyetinde yer alan David Arakhamia, Ukrayna'nın İstanbul'daki müzakerelerde varılan mutabakata bağlı olduğunu belirtti. Arakhamia, "Ukrayna için güvenlik garantisi anlaşması görüşmeleri çevrimiçi olarak devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanının açıklamalarına rağmen Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi. Tek fark, İstanbul Bildirisi'nde yer almayan ve müzakere sürecinin mevcut durumunun yanlış yorumlanmasına yol açabilecek ek konuları dikkate almamamızdır" dedi.

Putin, İstanbul'da Rusya-Ukrayna müzakere heyetinin bazı konularda vardığı anlaşmaların çıkmaza girdiğini belirtmiş, " Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi" demişti. Lavrov ise, Ukrayna'nın müzakerelerde kendi sundukları tekliflerden çekildiklerini ifade etmiş, Ukrayna'nın provokasyon yapmaya başladığını iddia etmişti.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, müzakere sürecinin zorlu geçtiğini ifade etmiş, "Müzakerelerde duygusal süreç zor geçiyor. Müzakere alt gruplarının görüşmeleri videokonferans yoluyla sürüyor. Temsilcilerimiz Ukrayna'nın çıkarlarını son derece muhafaza ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

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Müzakere, İstanbul, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel David Arakhamia: 'Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi' - Son Dakika


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