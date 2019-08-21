Son Dakika Haberleri: David Beckham'a büyük şok! 50 milyon dolar...
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David Beckham'a büyük şok! 50 milyon dolar...

26 dakika önce

Kulüp tarafından görevlendirilen bağımsız bir şirket tarafından yayımlanan raporu göre, arazide 10 yıl önce faaliyet gösteren ceset yakma tesisi toprağı önemli oranda kirletti.

David Beckham'a büyük şok! 50 milyon dolar..., System.String[]
Kulüp tarafından görevlendirilen bağımsız bir şirket tarafından yayımlanan raporu göre, arazide 10 yıl önce faaliyet gösteren ceset yakma tesisi toprağı önemli oranda kirletti.

Kulüp sonuçları belediye ve valilikle paylaşırken, bu sonuçlara göre, daha önce 35 milyon dolar olması planlanan toprak ıslah masraflarının 50 milyon dolara çıkacağı belirtildi.

Kulüp yetkilileri bu durumun, statları Freedom Park'ın inşasını etkilemeyeceğinin altını çizdi. Bununla beraber stat gelecek sezona yetişmeyecek ve Inter Miami başka statlarda maçlarını oynayacak.

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David Beckham, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:43 
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