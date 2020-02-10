David Beckham'ın Amerika Macerası - Son Dakika
Son Dakika Spor David Beckham'ın Amerika Macerası - Son Dakika Spor

David Beckham'ın Amerika Macerası

12 dakika önce

İngilizler'in yetiştirdiği en büyük yıldızlardan bir tanesi olan David Beckham'ın 6 sezon süren Amerika macerası.

İngilizler'in yetiştirdiği en büyük yıldızlardan bir tanesi olan David Beckham'ın 6 sezon süren Amerika macerası.

David Beckham'ın Amerika Macerası

Amerika Birleşik Devletleri, David Beckham, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

92. Oscar ödülleri sahiplerini buldu! İşte tam liste
İlk Oscar'ını alan Brad, kürsüye çıkar çıkmaz Trump'a gönderme yaptı Yeni tip koronavirüsün dışkıyla da bulaşabileceği açıklandı Mustafa Reşit Akçay: Trabzonspor için o sene bu sene

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 18:31:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: David Beckham'ın Amerika Macerası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]