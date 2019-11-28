David Beckham, Inter Miami için Patrick Vieira'yı düşünüyor!

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28 Ocak 2018'de kurulan ve 2020 ile birlikte MLS (Amerika Majör Lig) sahnesine çıkacak olan David Beckham'ın takımı Inter Miami, teknik direktör için karar aşamasına geldi.



İngiliz Telegraph, Beckham'ın ilk hedefinin Patrick Vieira olduğunu yazdı.



Belçika Milli Takımı'nın başındaki Roberto Martinez ve River Plate TD Marcelo Gallardo isimleri de konuşuluyordu ama Fransız teknik adamda karar kılındı.



2018-19 sezonunun başından beri Fransa Ligue 1'de Nice takımını çalıştıran Vieira'nın, kulüp yetkilileriyle konuyu konuştuğu ve daha önce MLS'te New York City FC ile yaşadığı tecrübe sonrası bu sefer daha kararlı bir şekilde Amerika'ya dönmek istediğini belirttiği yazıldı.



2014 yılından beri Inter Miami projesini yürüten, 2018 başında kulübü resmen açan David Beckham, yeni macerasına 750 milyon sterlinlik Fort Lauderdale Stadyumu'nda başlayacak.



