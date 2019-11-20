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David Beckham ve Millie Bobby BM'de konuşma yaptı - NEW
6 saat önce
Etkinlikten görüntüler David Beckham'ın konuşması Millie Bobby'nin konuşması NEW YORK - BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İyi Niyet Elçileri David Beckham ve Millie Bobby Brown, Çocuk Hakları Sözleşmesinin 30. yılı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:58 Kaynak: AA
Etkinlikten görüntüler
David Beckham'ın konuşması
Millie Bobby'nin konuşması NEW YORK - BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İyi Niyet Elçileri David Beckham ve Millie Bobby Brown, Çocuk Hakları Sözleşmesinin 30. yılı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı.
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