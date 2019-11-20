Son Dakika Haberleri: David Beckham ve Millie Bobby BM'de konuşma yaptı - NEW
Son Dakika Güncel David Beckham ve Millie Bobby BM'de konuşma yaptı - NEW - Son Dakika

David Beckham ve Millie Bobby BM'de konuşma yaptı - NEW

6 saat önce

Etkinlikten görüntüler David Beckham'ın konuşması Millie Bobby'nin konuşması NEW YORK - BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İyi Niyet Elçileri David Beckham ve Millie Bobby Brown, Çocuk Hakları Sözleşmesinin 30. yılı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikten görüntüler

David Beckham'ın konuşması

Millie Bobby'nin konuşması NEW YORK - BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İyi Niyet Elçileri David Beckham ve Millie Bobby Brown, Çocuk Hakları Sözleşmesinin 30. yılı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

David Beckham ve Millie Bobby BM'de konuşma yaptı - NEW

Birleşmiş Milletler, David Beckham, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:58 Kaynak: AA
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