David Beckham ve Prens William'dan 'mental sağlık' kampanyası

Amerika'da Inter Miami takımının başkanlığını yapan eski futbolcu David Beckham, Cambridge Dükü Prens William'in düzenlediği "Futbolda mental sağlık" kampanyasına destek oldu.

David Beckham, Instagram üzerinden Prens William ile yaptığı konuşmada şöyle konuştu;

"Yıllar boyunca en iyi seviyelerde futbol oynadım ve zihinsel sağlığın en az fizik kadar önemli olduğunu öğrendim. Yeni bir kulüp başkanı olarak futbolcularımdan hep mental sağlıklarına önem vermelerini söyleyip, ihtiyaç duyduklarında yardım isteyebilmelerini söylüyorum. Neyse ki zaman değişiyor ve futboldaki herkesin baskı hissettiğinde yardıma ulaşabileceklerini bilmesi gerekiyor. Bu hafta sonu FA Kupası finali öncesi bu önemli sohbete katılmam için beni davet eden Cambridge Dükü'ne teşekkür ederim."

Prens William ise Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile David Beckham'a yaptığı konuşma nedeniyle teşekkür etti.

"1998'DE KORKUNÇ BİR HATA YAPMIŞTIM"

Beckham, ayrıca "1998'de korkunç bir hata yaptım ve Arjantin maçında kırmızı kart gördüm. Eğer o dönem sosyal medya olsaydı tepkiler çok daha farklı olabilirdi. Ama şansıma Manchester United yönetimi ve teknik direktörü bana çok destek sağladı. O zamanlarda birine gidip yardıma ihtiyacım var diyemiyordunuz. Zaman çok daha farklıydı ve her şeyi kendi başınıza yapmanız gerekiyordu. Ancak şimdi öyle değil." diye konuştu.

Prens William'ın kampanyasına Beckham'ın dışında İngiltere Kadın Milli Takımı kaptanı Steph Houghton, Aston Villa futbolcusu Tyrone Mings, Crystal Palace oyuncusu Andros Townsend ve Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti katıldı.