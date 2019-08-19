Son Dakika Haberleri: David Blatt MS hastalığına yakalandığını duyurdu
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David Blatt MS hastalığına yakalandığını duyurdu

1 saat önce

Ölümcül bir tehlikesi bulunmadığı belirtilen hastalığı yok edecek kesin bir tedavi de bulunmuyor.

David Blatt MS hastalığına yakalandığını duyurdu, System.String[]
Ölümcül bir tehlikesi bulunmadığı belirtilen hastalığı yok edecek kesin bir tedavi de bulunmuyor. Şu anda Yunanistan'ın Olympiakos takımını çalıştıran Blatt, birkaç ay önce kendisine PPMS (Primary- Progressive Multiple Sclerosis) hastalığı tehşisi konuduğunu belirten ABD'li çalıştırıcı, her şeye rağmen normal yaşamını sürdüreceğini ve hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğini belirtti.

David Blatt, o dönem LeBron James'in oynadığı Cleveland Cavaliers'ın başatrenörlüğünü iki sezon yaptıktan sonra Avrupa'ya Darüşşafaka ile dönmüştü. Başarılı çalıştırıcı 2007-2008 sezonunda o zaman adı Efes Pilsen olan Anadolu Efes'in başantrenörlüğünü de yapmıştı.

Liverpool'un NBA kampına yaptığı ziyareti izliyoruz...

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Progressive, Olympiakos, Yunanistan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:34 
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