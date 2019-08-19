David Blatt MS hastalığına yakalandığını duyurdu

Ölümcül bir tehlikesi bulunmadığı belirtilen hastalığı yok edecek kesin bir tedavi de bulunmuyor. Şu anda Yunanistan
'ın Olympiakos
takımını çalıştıran Blatt, birkaç ay önce kendisine PPMS (Primary- Progressive
Multiple Sclerosis) hastalığı tehşisi konuduğunu belirten ABD'li çalıştırıcı, her şeye rağmen normal yaşamını sürdüreceğini ve hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğini belirtti. David Blatt
, o dönem LeBron James'in oynadığı Cleveland Cavaliers
'ın başatrenörlüğünü iki sezon yaptıktan sonra Avrupa
'ya Darüşşafaka
ile dönmüştü. Başarılı çalıştırıcı 2007-2008 sezonunda o zaman adı Efes
Pilsen olan Anadolu Efes
'in başantrenörlüğünü de yapmıştı. Liverpool
'un NBA kampına yaptığı ziyareti izliyoruz...
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