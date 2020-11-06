David Fincher Christopher Nolan ve Tarantino Tekmoloji Film Dizi - Son Dakika

Bu video da dünyanın yaşayan en büyük yönetmenleri arasında yer alan 3 büyük sinema ustası; David Fincher, Christopher Nolan ve Tarantino'nun yönetmenlik tarzları ve imzalarını inceleyen 3 bölümlük bir video serisi hazırladık. 1. bölüm için iyi seyirler...



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