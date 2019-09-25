Son Dakika Haberleri: David John Kennedy yeniden Pınar Karşıyaka'da!
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David John Kennedy yeniden Pınar Karşıyaka'da!

1 saat önce

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, Kennedy ile 3+6 aylık sözleşme imzalandığı belirtildi.

David John Kennedy yeniden Pınar Karşıyaka'da!, System.String[]

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, Kennedy ile 3+6 aylık sözleşme imzalandığı belirtildi.


Daha önce 2017-2018 sezonunda Pınar Karşıyaka'da forma giyen 29 yaşındaki Kennedy, geçen yıl Avustralya'da Melbourne United ve İtalya'da Umana Reyer takımlarında mücadele etmişti.


Pınar Karşıyaka, Avustralya, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:10 
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