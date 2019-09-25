David John Kennedy yeniden Pınar Karşıyaka'da!
1 saat önce
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, Kennedy ile 3+6 aylık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, Kennedy ile 3+6 aylık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Daha önce 2017-2018 sezonunda Pınar Karşıyaka'da forma giyen 29 yaşındaki Kennedy, geçen yıl Avustralya'da Melbourne United ve İtalya'da Umana Reyer takımlarında mücadele etmişti.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:10
Dev derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek! İşte Çakır'ın karnesi Selçuk Erdoğan'dan Volkan Şen'in "Bursa'da sizi aldırırım" sözlerine cevap! Galatasaray-Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek! Fenerbahçeli taraftarlardan derbi biletlerine yoğun talep