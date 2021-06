David Kudrna Quartet "21. Afyonkarahisar Caz Festivali"nde sahne aldı - Son Dakika

"21. Afyonkarahisar Caz Festivali"nin ikinci gününde, Çekya'nın Brno şehrinden gelen genç caz sanatçısı David Kudrna ve orkestrası konser verdi.

NG Afyon'da gerçekleşen konserde Kudrna'ya tuşlu çalgılarda Jan Balek, bas gitarda Filip Spaleny, vurmalı çalgılarda ise Michael Nosek eşlik etti.

Topluluk konserde, "Spain", "There will Never Be Another You", "10. Straphangin", "Butterfly", "Nearness of You" ve "Back Home" adlı eserlerin de aralarında olduğu bir repertuvarı yorumladı.

Sanatseverlerin açık havada, salgın tedbirlerine uygun olarak izlediği konser, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Üç gün boyunca konserler, sergiler, canlı yayınlar ve söyleşilerin gerçekleşeceği festival, yurt içinden ve dünyadan önemli caz sanatçılarını sanatseverlerle buluşturuyor.

Festivalde, yarın 15.00'te gazeteci-yazar Yalvaç Ural, edebiyat sohbetine katılacak ve caz konseri verecek. Ardından 17.00'de Mikulas Pokorni Trio, 19.00'da The Alice Project, 20.00'de ise Lucia Bakaiova ve ABB Kent Orkestrası Kemal Günüç Dörtlüsü sahne alacak.

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in üstlendiği festival, yarın yapılacak etkinliklerin ardından sona erecek.