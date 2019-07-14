David Luiz Maç Sonrası Görüşme
2 saat önce
David Luiz, Chelsea’nin Dublin’deki ikinci hazırlık maçında St.Patrick’in 4-0 kazanmasından sonra maç sonrası düşüncelerini verdi.
David Luiz
, Chelsea
'nin Dublin'deki ikinci hazırlık maçında St.Patrick'in 4-0 kazanmasından sonra maç sonrası düşüncelerini verdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:05
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