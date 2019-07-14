Son Dakika Haberleri: David Luiz Maç Sonrası Görüşme
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David Luiz Maç Sonrası Görüşme

2 saat önce

David Luiz, Chelsea’nin Dublin’deki ikinci hazırlık maçında St.Patrick’in 4-0 kazanmasından sonra maç sonrası düşüncelerini verdi.

David Luiz, Chelsea'nin Dublin'deki ikinci hazırlık maçında St.Patrick'in 4-0 kazanmasından sonra maç sonrası düşüncelerini verdi.
David Luiz Maç Sonrası Görüşme
David Luiz, Chelsea, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:05 
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