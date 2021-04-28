David Sassarini: "15 oyuncumuzun korona virüs atlatması kondisyonlarını etkiledi"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu David Sassarini, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 15 oyuncularının korona virüs vakası atlamasının kondisyonlarında etkili olduğunu ve bunun maça yansıdığını söyledi.

Fatih Karagümrük - FT Antalyaspor ile Süper Lig'in 38. haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 2-2 berabere kaldı. Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu David Sassarini, "İlk yarıda daha önde oynayan, oyunda daha fazla üretkenlik sağlayan bizdik. İkinci yarıda oyunu alanımızda kabul ettik. Bu farkın oluşmasında 15 oyuncunun korona vakası atlatmış olmaları kondisyona etkili oldu. Beraberlik maçın doğal bir sonucu. Rakipte de iyi ve süratli oyuncular var. Kısa ortalar yapan ve kontraya çabuk çıkan oyuncular var. Bunlar da maçın böyle bitmesine sebep oldu" dedi. - BURSA