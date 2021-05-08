David Sassarini: "Oyundan memnunum"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu David Sassarini, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından oyundan memnun olduğunu söylerken, 11 Mayıs Salı günü oynanacak Beşiktaş maçı ile ilgili, "Büyük bir maç ama biz kendi işimize odaklıyız" diye konuştu.

Süper Lig'in 40. haftasında Fatih Karagümrük evinde Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu David Sassarini, maça iyi başladıklarını ifade ederek, "Topa hakim olan taraf bizdik, bunu iyi de değerlendirdik ve hakimiyeti koruduk. İki yarıda da bu oyunu yansıttık. Gol bölgesine iyi hücumlar yapıp, iyi kontratağa kalktık. Yediğimiz golden dolayı canım biraz sıkkın. Genel olarak oyundan memnunum" dedi.

11 Mayıs Salı günü oynanacak olan Beşiktaş maçı ile ilgili soruya cevap veren Sassarini, "Büyük bir maç ama biz kendi işimize odaklıyız. Lige ve kendimize saygımızdan dolayı hazırlıklarımız sürüyor. Bu maçı geride bırakıp önümüzdeki maça hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL