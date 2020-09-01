David Silva'nın testi pozitif çıktı - Son Dakika

İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ın yeni transferi David Silva, korona virüse yakalandığı açıklandı.

Real Sociedad'ın yeni transferi David Silva'nın, korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun ilk testinin negatif çıktığı, ikinci test sonucunun ise pozitif olduğu belirtildi. İspanyol oyuncunun hastalık belirtileri göstermediği ve evinde karantinaya girdiği de ifade edildi.

Uzun yıllar formasını giydiği İngiltere'nin Manchester City takımıyla sözleşmesi sona eren Silva, Real Sociedad ile resmi sözleşme imzalamıştı.

(İHA)