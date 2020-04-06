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Davinson Sánchez'in Tottenham'daki İlk golü
21 dakika önce
Davinson Sánchez, Şubat 2019'da Premier Lig'de Leicester ile oynadıkları maçta ilk golünü attı. Sánchez attığı bu gol Spurs'un 3-1'lik galibiyetinin ilk golüydü.
Davinson Sánchez, Şubat 2019'da Premier Lig'de Leicester ile oynadıkları maçta ilk golünü attı. Sánchez attığı bu gol Spurs'un 3-1'lik galibiyetinin ilk golüydü.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:32
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