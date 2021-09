Davis Cup'ta kuralar çekildi

Enka Spor Kulübü'nün ev sahipliği yapacağı, 18-19 Eylül tarihlerinde oynanacak Davis Cup Dünya Grubu 2'de oynanacak karşılaşmaların maç programı belli oldu.

Kura çekimi törenine Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Letonya Tenis Birliği Başkanı Juris Savickis, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Turnuva Başhakemi Mihaela Testiban ile her iki takımın oyuncuları ve kaptanları katıldı. Kura çekimini Başhakem Mihaela Testiban gerçekleştirdi. Kura çekimi sonucunda ilk gün saat 11.00'de başlayacak müsabakalarda teklerde Altuğ Çelikbilek ile Robert Strombachs müteakiben ise Cem İlkel ile Ernests Gulbis karşı karşıya gelecek. 18 Eylül Cumartesi günü yapılacak açılış seremonisi 10.45'te başlayacak. 2'nci gün ise saat 11.00'de başlayacak maçlarda çiftlerde Yankı Erel-Ergi Kırkın ikilisi ile Ernests Gulbis-Robert Strombachs çifti mücadele edecek.Bu maçın ardından başlayacak tekler maçlarında Altuğ Çelikbilek ile Ernests Gulbis ve Cem İlkel ile Robert Strombachs karşılaşacak. Milli takımın kaptanlığını Marsel İlhan üstlenirken, antrenörlüğünü Bora Gerçeker yapıyor.

MARSEL İLHAN: İLK GÜN BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİBu sene ilk kez milli takım kaptanlığı görevini üstlenen Marsel İlhan, seyircinin en büyük desteklerden biri olacağının altını çizdi. Milli takıma kaptanlık yaptığı için çok gururlu ve mutlu olduğunu ifade eden İlhan, "Umarım tecrübemi bu hafta onlara aktaracağım, bizim için yeni bir sayfa ve başlangıç olacak. Tüm takımın form durumu şu an çok iyi. Cem Amerika Açık'ta, Altuğ ise Challenger turnuvalarında başarılı sonuçlar aldı. Ergi'nin ise 18 serilik bir galibiyet rekoru ve Yankı'nın 3 Futures turnuvasında bu sene şampiyonluğu var, çok önemli başarılar elde ettiler. İlk gün bizim için çok önemli. Avantaj skorla giderek İnşallah ikinci günü de başarıyla bitirip bu seriyi kazanacağız" dedi.ALTUĞ ÇELİKBİLEK: TAKIMIN ŞU ANKİ DURUMU OLDUKÇA İYİSert zemini diğer zeminlere göre daha çok tercih ettiğini belirten Altuğ Çelikbilek, "Davis Cup'ta her maçın kendi içinde bir hikayesi olur. İlk maça ben başlıyorum. Cem'i motive ederek 2-0 ile ilk günü kapatabilirsek eşleşmede bizim için büyük bir avantaj olur. Takımın şu anki durumunu oldukça iyi görüyorum. Aldığımız başarılarla birbirimizi yukarı çekiyoruz. Yankı ve Ergi de her geçen yıl üstüne koyarak bizim seviyemize ulaşıyor belki bizi geçecekler ilerde" diye konuştu.CEM İLKEL: İLK MAÇI KAZANMAMIZ RAKİBİMİZDE BİR BASKI OLUŞTURABİLİRKarşılaşmada ilk maçı Altuğ Çelikbilek'in oynayacak olmasının bir avantaj olduğunu söyleyen Cem İlkel, Altuğ'un Davis Cup'larda çok iyi bir performans sergilediğini ve rakibine karşı tecrübesiyle üstünlük sağladığını belirtti. Dünya eski 10 numarası Ernests Gulbis ile eşleşen Cem, "İlk maçı kazanmamızın Gulbis'e karşı bir baskı olabileceğini düşünüyorum. Gulbis her ne kadar tecrübeli bir oyuncu olsa da burada seyircinin varlığıyla takım olarak iyi bir enerji yakalarsak ona bir baskı kurabiliriz" ifadelerini kullandı.ERGİ KIRKIN: İYİ BİR ENERJİ YAKALARSAK BAŞARILI BİR HAFTA SONU BİZİ BEKLİYOR Daha çok toprak kortta oynasa da adaptasyonun tenisin çok önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Ergi Kırkın, "Burada kamp sürecimizin çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Bütün oyuncularımız hem tekler hem çiftler oynayabilecek kabiliyette çok fazla opsiyonumuz var iyi bir enerji yakalarsak başarılı bir hafta sonu bizi bekliyor" şeklinde konuştu.Takımın farklı kortlarda birçok başarı elde ettiğini fakat başarıların çoğunun sert kortta geldiğine değinen Yankı Erel ise, "Davis Cup'ın Türkiye'de olacak olması çok iyi bir avantaj. Umarım seyirci desteğiyle de güzel bir galibiyet alırız" ifadelerini kullandı.LETONYA CEPHESİTürkiye ile oynayacakları maçlar için hazır olduklarını belirten Letonya kaptanı ve oyuncuları, genç tenisçilerinin tecrübe kazanmaları için maçların önemli olduğuna dikkat çekti. Kendilerine güvendiklerini söyleyen Letonya ekibi milli tenisçilerimizin son zamanlarda aldıkları galibiyetlere saygı duyduklarını ama galibiyet için mücadeleye hazır olduklarını vurguladı.Genç takım arkadaşlarına tecrübelerini aktaran eski dünya 10 numarası Ernests Gulbis, son hafta maçlara iyi hazırlandıklarını söyledi. Gulbis, son yılların onun için zorlu geçtiğini ve gençleşmediğini söylerken gelecek yıllarda yeniden ilk 100'e dönmek ve slamlerde ana tablo oynamak istediğini belirtti.