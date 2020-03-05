Davis Kupası'nda Türkiye-İsrail maçlarının kurası çekildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Davis Kupası'nda Türkiye-İsrail maçlarının kurası çekildi - Son Dakika Spor

Davis Kupası'nda Türkiye-İsrail maçlarının kurası çekildi

6 saat önce

Antalya'da düzenlenecek Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme play-off müsabakalarının kurası çekildi.

Antalya'da düzenlenecek Davis Kupası Avrupa- Afrika Bölgesi 1. Küme play-off müsabakalarının kurası çekildi.

Serik ilçesindeki Clup Megasaray Tenis Akademisi'nde gerçekleştirilen kura çekim törenine, İsrail Tenis Federasyonu Başkanı Yoni Yarom, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mirza Erkan Naibi, başhakem Phil Evans ile Türkiye ve İsrail Milli Takımlarının oyuncuları katıldı.

Mirza Erkan Naibi, yaptığı konuşmada, İsrail Milli Takımı'nı Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

İki gün sürecek müsabakaların oldukça çekişmeli geçeceğine inandığını belirten Naibi, her iki takıma da başarılar diledi.

Başhakem Evans ise Davis Kupası'nın, dünya tenisinin çok önemli bir organizasyonu olduğunu ve bu organizasyona 142 ülkenin katıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Evans tarafından kura çekimi gerçekleştirildi.

Kuraya göre, yarın oynanacak ilk gün tekler müsabakalarında Cem İlkel ile Daniel Cukierman, Altuğ Çelikbilek ile Ben Patael karşı karşıya gelecek. 7 Mart'ta ikinci gün müsabakalarında ise çiftlerde Yankı Erel-Sarp Arabigün ile Daniel Cukierman-Jonathan Erlich ikilisi, teklerde Cem İlkel ile Ben Patael, Altuğ Çelikbilek ile Daniel Cukierman karşılaşacak.

Toplantı sonunda her iki takım sporcuları hatıra fotoğrafı çektirdi ve birbirlerine başarı diledi.

Davis Kupası'nda Türkiye-İsrail maçlarının kurası çekildi

Türkiye, Antalya, İsrail, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:40 Kaynak: AA
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