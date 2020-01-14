Davlumbaz içerisinde metanfetamin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Davlumbaz içerisinde metanfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Davlumbaz içerisinde metanfetamin ele geçirildi

7 saat önce

VAN'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, mutfakta bulunan davlumbaz içerisine gizlenmiş 1 kilo 138 gram metanfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Davlumbaz içerisinde metanfetamin ele geçirildi, System.String[]

VAN'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, mutfakta bulunan davlumbaz içerisine gizlenmiş 1 kilo 138 gram metanfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkale Grup Amirliği ekipleri, Başkale İlçesi Ortayol Mahallesi'ndeki H.A.'nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, mutfakta bulunan davlumbaz içerisine gizlenmiş 1 kilo 138 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, ev sahibi H.A ise gözaltına alındı. Şüpheli H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Başkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var
Adnan Oktar davasında sanıktan ilginç savunma: Kadın haklarını savunan bir dernek olarak biliyordum Iraklı iş adamını öldürenler suçlarını itiraf etti! 35 bin doları vermemek için öldürmüşler Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 16:27:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Davlumbaz içerisinde metanfetamin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]