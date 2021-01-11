Davlumbaz yandı, dumandan etkilendi - Son Dakika

Davlumbaz yandı, dumandan etkilendi

Davlumbaz yandı, dumandan etkilendi
Son Güncelleme: 11.01.2021 08:34

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, arızalanan davlumbazın yanması sonucu Necati Kale (70) dumandan etkilendi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, arızalanan davlumbazın yanması sonucu Necati Kale (70) dumandan etkilendi. Necati Kale hastaneye kaldırılırken, itfaiye yangını söndürdü.

Yangın, gece saatlerinde Süleymanlar Mahallesi Necati Ertan Caddesi'nde meydana geldi. Necati Kale'nin yaşadığı evin mutfağında bulunan davlumbaz kısa devre yaparak alev aldı. Yangını fark eden Necati Kale, dumanların içinden son anda kendisini evden dışarıya attı. Komşularının haber vermesiyle itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kale, yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ereğli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Kale'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının kesin çıkış sebebinin tespiti için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Davlumbaz yandı, dumandan etkilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Davlumbaz yandı, dumandan etkilendi - Son Dakika
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