Davlumbaza uyuşturucu gizlediği belirlenen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Davlumbaza uyuşturucu gizlediği belirlenen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Davlumbaza uyuşturucu gizlediği belirlenen şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde evinde davlumbaza uyuşturucu gizlediği belirlenen şüpheli tutuklandı.

Van'ın Başkale ilçesinde evinde davlumbaza uyuşturucu gizlediği belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Başkale Grup Amirliği görevlileri, Ortayol Mahallesi'nde H.A'ya ait evde arama yaptı.

Aramada, mutfaktaki davlumbazın içine gizlenmiş 6 paket halinde 1 kilo 138 gram metamfetamin ve hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan H.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Davlumbaza uyuşturucu gizlediği belirlenen şüpheli tutuklandı

Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:13 Kaynak: AA
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