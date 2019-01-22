Son Dakika Haberleri: Davos için 1500 jet uçacak

Davos için 1500 jet uçacak

42 dakika önce

49. Dünya Ekonomik Forumu'nda "iklim değişikliği" ana konu olmasına rağmen, şirketlerin üst yöneticileri ve siyasi liderlerin birçoğu hala özel jet ile İsviçre'nin Davos kasabasına gelmeyi tercih ediyor.

Davos için 1500 jet uçacak, System.String[]
49. Dünya Ekonomik Forumu'nda "iklim değişikliği" ana konu olmasına rağmen, şirketlerin üst yöneticileri ve siyasi liderlerin birçoğu hala özel jet ile İsviçre'nin Davos kasabasına gelmeyi tercih ediyor. Bu yıl zirve için İsviçre'ye 1500 jetin uçması beklenirken bu durum tepki çekiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:55 

İsviçre, Ekonomi
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