Davos için 1500 jet uçacak
42 dakika önce
49. Dünya Ekonomik Forumu'nda "iklim değişikliği" ana konu olmasına rağmen, şirketlerin üst yöneticileri ve siyasi liderlerin birçoğu hala özel jet ile İsviçre'nin Davos kasabasına gelmeyi tercih ediyor.
49. Dünya Ekonomik Forumu'nda "iklim değişikliği" ana konu olmasına rağmen, şirketlerin üst yöneticileri ve siyasi liderlerin birçoğu hala özel jet ile İsviçre'nin Davos kasabasına gelmeyi tercih ediyor. Bu yıl zirve için İsviçre'ye 1500 jetin uçması beklenirken bu durum tepki çekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:55
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