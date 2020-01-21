Davos'ta "50. Dünya Ekonomik Forumu" başladı - Son Dakika
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Davos'ta "50. Dünya Ekonomik Forumu" başladı

6 saat önce

İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 50'inci Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 3 bin civarında iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisinin katılımıyla başladı.

Davos'ta

İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 50'inci Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 3 bin civarında iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisinin katılımıyla başladı.

Dünyanın etkili siyasetçileri ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yılki zirvesi, "Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları" temasıyla başladı.

Bu yıl 50'ncisi düzenlenecek Davos Zirvesi'nde 117 ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi yer alıyor.

Davos'ta pek çok ülke devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil ediliyor.

Zirvede, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez gibi isimlerin konuşma yapması bekleniyor.

Davos'ta Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal temsil ediyor.

Zirve kapsamında yapılacak toplantılarda, iklim değişikliği başta olmak üzere ticari, ekonomik ve diplomatik konular ele alınacak.

Yoğun güvenlik önlemlerinin dikkat çektiği zirvede, çevreciler protesto gösterileri düzenliyor.

Sivil Toplum Kuruluşu, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:56 Kaynak: AA
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