Davos'ta Dinamitle Kontrollü Çığ Düşmesi
1 saat önce
İsviçre'nin Davos kasabasında dinamitle kontrollü çığ düşmesi gerçekleştirildi.
İsviçre'nin Davos kasabasında dinamitle kontrollü çığ düşmesi gerçekleştirildi.
İsviçre'de aşırı kar yağışının tetiklediği çığ düşmelerine karşı önlem alınıyor. Dünya Ekonomik Forumu'na bir hafta kala Davos kasabasındaki Grimentz Kayak Merkezi yakınında ulunan dağın zirvesinde helikopter ekibi tarafından dinamit yerleştirilerek kontrollü çığ düşmesi gerçekleştirildi. Davos belediyesi, patlama gerçekleştirilmeden önce çevrede yaşayanlara evlerinin pencerelerini kapatmaları ve bodrum katında kalmaları çağrısında bulundu. Ekipler, 3 farklı noktada gerçekleştirilen kontrollü çığ düşmesinin görüntülerini paylaştı.
İsviçre Alpleri'nde yoğun kar yağışının yaşandığı günlerde gerçekleştirilen kontrollü patlamalarla çığ tehlikesinin önüne geçiliyor. - DAVOS
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:42 Kaynak: İHA
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